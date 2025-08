Jan Versteegh, we willen graag het grote woord raden want dat schrijf je J-A-N V-E-R-S-T-E-E-G-H. Tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut! Jan Versteegh is de beste presentator van Nederland. De op een woeste gorilla gelijkende Jan Versteegh (foto) is die beuker die in z'n eentje 100 mannen verslaat. Een meesterinterviewer bovendien, van het soort waarbij Ischa Meijer en Theo van Gogh verbleken. Toen Theo wist dat Jan eraan kwam heeft hij zichzelf laten verzelfmoorden op de Linnaeusstraat. En dat terwijl Jan Versteegh niet eens interviewer is. Hij is presentator van het niveau Martijn Krabbé, Rolf Wouters, Matthijs van Nieuwkerk, prime Paul de Leeuw, André van Duin en Ron Brandsteder. Jan Versteegh is bovendien een heel erg aardige jongen, zo hebben we ons laten vertellen. Voor iedereen aandacht, altijd attent, altijd gezellig, zelfs voor de figuranten en ook voor de focus puller. Enfin, Jan Versteegh is dus op vakantie in Portugal, want ook grote sterren moeten op vakantie, en in het geval van Jan Versteegh viel de keuze dus op Portugal, terwijl het net zo goed Nederland had kunnen zijn - zo bescheiden is hij dan ook wel weer. En nu moet Jan Versteegh VLUCHTEN voor de bosbranden, zoals de smurfen moeten vluchten voor Gargamel, en die verschrikking gun je helemaal niemand. Veel sterkte Jan Versteegh, en zo bent u weer helemaal bij.