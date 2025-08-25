Bij de bovenstaande luchtaanval kort na een aanval op exact dezelfde locatie kwamen de vier onderstaande journalisten om die in dienst waren van Reuters, Associated Press, NBC News en Al-Jazeera. De IDF onthield zich drie uur lang van commentaar, tot het aankondigde: "De stafchef gaf opdracht om zo snel mogelijk een eerste onderzoek uit te voeren. Het IDF verafschuwt alle schade aan personen die niet bij de actie betrokken zijn en richt in geen geval aanvallen op journalisten als zodanig." Een heel andere kwestie dus dan Anas al-Sharif, waarvan de IDF zijn eliminatie zelf aankondigde en hem bovendien als actieve Hamas-strijder aanmerkte.

Zo'n anderhalf uur na die aankondiging kwam The Jerusalem Post met het volgende bericht: "The IDF on Monday afternoon finally admitted mistakenly attacking Nasser Hospital in Khan Yunis, in southern Gaza, killing well-known journalists, including from Reuters, as well as many as 14 others. Next, the military admitted that the attack on the hospital was approved, meaning there was some Hamas target in place, but said it is probing the attack, meaning significant aspects of the attack and its results are viewed as a major mistake."

Voor wat het waard is: als de IDF zo'n fout gewoon toegeeft, zegt dat misschien ook iets over de kwaliteit van hun andere beweringen, zoals bijvoorbeeld die over Anas al-Sharif.

Update 15:45 - Meer informatie over de aanval op het Nasser-ziekenhuis bij N12: op de vierde verdieping van het ziekenhuis zou zich al enige dagen een soort spotter van Hamas begeven. "Newly obtained N12 footage shows a hidden camera on the hospital’s fourth floor, concealed with a towel and operated by the suspected terrorist, who also covered his head while tracking the troops." De IDF hield deze 'cameraman', die posities van Israëlische troepen zou doorgeven aan Hamas-terroristen, al enige dagen in de gaten, schrijft N12. "Toen duidelijk werd dat de camera een reële bedreiging vormde voor de strijdkrachten, werd besloten tot een aanval."