achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

IDF: "Aanval op, en dood van vier journalisten en 11 anderen in ziekenhuis was grote vergissing"

Bij de bovenstaande luchtaanval kort na een aanval op exact dezelfde locatie kwamen de vier onderstaande journalisten om die in dienst waren van Reuters, Associated Press, NBC News en Al-Jazeera. De IDF onthield zich drie uur lang van commentaar, tot het aankondigde: "De stafchef gaf opdracht om zo snel mogelijk een eerste onderzoek uit te voeren. Het IDF verafschuwt alle schade aan personen die niet bij de actie betrokken zijn en richt in geen geval aanvallen op journalisten als zodanig." Een heel andere kwestie dus dan Anas al-Sharif, waarvan de IDF zijn eliminatie zelf aankondigde en hem bovendien als actieve Hamas-strijder aanmerkte.

Zo'n anderhalf uur na die aankondiging kwam The Jerusalem Post met het volgende bericht: "The IDF on Monday afternoon finally admitted mistakenly attacking Nasser Hospital in Khan Yunis, in southern Gaza, killing well-known journalists, including from Reuters, as well as many as 14 others. Next, the military admitted that the attack on the hospital was approved, meaning there was some Hamas target in place, but said it is probing the attack, meaning significant aspects of the attack and its results are viewed as a major mistake."

Voor wat het waard is: als de IDF zo'n fout gewoon toegeeft, zegt dat misschien ook iets over de kwaliteit van hun andere beweringen, zoals bijvoorbeeld die over Anas al-Sharif.
Update 15:45 - Meer informatie over de aanval op het Nasser-ziekenhuis bij N12: op de vierde verdieping van het ziekenhuis zou zich al enige dagen een soort spotter van Hamas begeven. "Newly obtained N12 footage shows a hidden camera on the hospital’s fourth floor, concealed with a towel and operated by the suspected terrorist, who also covered his head while tracking the troops." De IDF hield deze 'cameraman', die posities van Israëlische troepen zou doorgeven aan Hamas-terroristen, al enige dagen in de gaten, schrijft N12. "Toen duidelijk werd dat de camera een reële bedreiging vormde voor de strijdkrachten, werd besloten tot een aanval."

De vier journalisten

nasleep

Tegelijk ook waar

Dankbaar voor onze verslaggeving?

Bedrag:

Tags: IDF, Hamas, Gaza
@Spartacus | 25-08-25 | 14:30 | 156 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

IDF roept 60.000 reservisten op, 1 miljoen inwoners Gaza-Stad hebben tot 7 OKTOBER om te evacueren

De operatie heet "Gideon’s Chariots B", niet te verwarren met oorspronkelijke grondoperatie Gideons's Chariots die in mei 2025 begon.

@Spartacus | 20-08-25 | 12:50 | 384 reacties

550 Israëlische oud-commandanten Mossad, Shin Bet en IDF vragen Trump oorlog te beëindigen

Die club (Commanders for Israel’s Security) van 550 Israëlische oud-commandanten roert zich wel vaker. Maar niet eerder zo expliciet terwijl de internationale druk op Israël zo hoog was

@Spartacus | 04-08-25 | 08:30 | 466 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.