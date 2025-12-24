Nou dat wordt weer een gezellig kerstdiner met opa Klaas, die er na vier pinot grigio's blijk van geeft dat hij iets te goed de koppen in het Algemeen Dagblad heeft gescand. Opa Klaas heeft een zolder. Daar ligt een noodpakket. Er zit een EHBO-doos met gebruiksaanwijzing in zijn noodpakket, want hij las in het AD waar je in Nederland écht rekening mee moet houden bij een conflict met Rusland, er zitten warme dekens in zijn noodpakket, want hij las in het AD waar je in Nederland écht rekening mee moet houden bij een conflict met Rusland, er zitten noten in het noodpakket, want hij las in het AD waar je in Nederland écht rekening mee moet houden bij een conflict met Rusland, er zit € 70 per dag in zijn noodpakket, want hij las in het AD waar je in Nederland écht rekening mee moet houden bij een conflict met Rusland, en natuurlijk zit er een fluitje in zijn noodpakket, om te laten weten waar je bent, want hij las in het AD waar je in Nederland écht rekening mee moet houden bij een conflict met Rusland. Dat fluitje heeft hij ooit nog gekregen van Dennis Higler, zijn lievelingsscheidsrechter. EN WAAROM HEB JIJ GEEN NOODPAKKET? Ben jij soms niet bang voor een confrontatie met Rusland??? Het stond in het AD hoor! We moeten ons echt zorgen maken! Rusland staat aan de poort hoor! Ze zitten al in onze telefoon! Misschien vallen ze wel aan met raketten? Zal ik het laten lezen? Lees jij wel kranten? Kranten? Heb jij het AD niet gelezen? Het wordt oorlog hoor! Stond in het AD! Dit is waar je in Nederland écht rekening mee moet houden bij een conflict met Rusland! O O O MENEER BAGATELLISSEERT DE OORLOGSDREIGING? Ik weet het nog heel goed, het was 3 mei 1942 en... Nu al geen zin in dat kerstdiner. BEDANKT hoor, Algemeen Dagblad.