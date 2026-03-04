"The first sinking of an enemy ship by a torpedo since the Second World War", jubelt de Amerikaanse Defensieminister Pete Hegseth. De eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat een vijandelijk schip tot zinken is gebracht met een torpedo - al is het niet helemaal waar. Het gaat dus om het Iraanse stinkdier IRIS Dena, dat op de weg terug was van een marineoefening bij India, en nu voor de kust van Sri Lanka is uitgeschakeld door een Amerikaanse onderzeeboot. Hoewel de Sri Lankaanse kustwacht een aantal opvarenden heeft gered is de hoogste schatting van het aantal vermisten momenteel 148. Ondertussen is het wachten op twee zaken: ten eerste de beelden van een opgebaarde ayatollah Khamenei (hoewel de begrafenis is uitgesteld) en ten tweede de bevestiging van de benoeming van een nieuwe opperleider, een functie met tijdelijk contract, waar Khamenei jr. de topkandidaat voor is. Mogelijk nieuws in de komende uren, mogelijk ook pas de komende dagen. We volgen het weer, later meer!

Update 16:12 - Die raket die richting Turkije vloog waarvan Turkije zei dat-ie richting Cyprus vloog, vloog volgens de Amerikanen wel degelijk richting Turkije. Richting Incirlik Air Base om precies te zijn. Het ding werd uit de lucht gehaald door een SM-3 van een schip in de Middellandse Zee. Turkije heeft maar eens de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen

Update 16:20 - Nieuws van een ander front! De bekende schrijver Leon de Winter hoopt dat wij 'volkomen doodvallen'

Update 16:39 - Mooie MAP OF WARSHIPS in de regio trouwens hierrrr. Lang verhaal kort: met de Iraanse marine gaat het niet best

Update 16:46 - Nog meer joepienieuws van Central Command, speciaal voor de wapennerds: voor de eerste keer in de historie is PrSMs gebruikt. Dat is geen stressaandoening, maar 'long-range Precision Strike Missiles'. Nieuwe generatie beukers met een bereik van naar eigen zeggen '499+ km'.

Update 16:54 - U moet niet denken dat niemand het erg vindt dat Ali Khamenei hartstikke dood is. Neem bijvoorbeeld een of andere gevierde geestelijke uit Nigeria, die vindt het heel erg, jubelt Iraanse staatsmedia. Merkwaardige flex, maar oké.

Update 17:03 - Israëlische luchtmacht claimt zojuist met meer dan 100 straaljagers 250 bommen te hebben gekieperd op een stuk Teheran waar allerlei hoofdkantoren zitten. Zou onder andere gaan om dat van de Revolutionaire Garde, paramilitaire Basij-knakkers, de cyberafdeling en een afdeling die in het leven geroepen is om protesten de kop in te drukken. Waren een hoop lui aan het werk die dat nu logischerwijs: niet meer zijn.

Update 17:15 - Irans nummer twee op BuZa ontkent dat er sinds zaterdagmorgen contact is geweest met Amerika (Trump zei zondag dat Iran wilde praten). De goede man voegt toe dat ze zich voorlopig even focussen op het verdedigen van zichzelf. Ja wij hebben er niet voor doorgeleerd maar dat klinkt niet als een overbodige luxe.

Update 17:17 - Amerika ervaart die Iraanse Shahed drones als een grotere uitdaging dan gedacht. Berichten ook over dat de voorraad luchtverdedigingsmunitie bij de VS sneller opraakt dan voorzien. Die berichten worden door hoge Amerikaanse defensiepiefen dan weer tegengesproken in de Washington Post.

Update 17:21 - De Iraanse president Masoud Pezeshkian (leeft op het moment van schrijven nog, maar de avond is nog jong) probeert regionale brand te blussen op X, richt zich tot leiders van buurlanden. "We respecteren uw soevereiniteit en blijven van mening dat de regionale vrede moet worden gewaarborgd door de landen in de regio."

Update 17:33 - Sodejuukes wat een beelden. Bemanning van een koopvaardijschip legt langszoevende Amerikaanse Tomahawks vast, onderweg naar Iran. Stukkie sneller dan Micky van de Ven nog, die dingen.

Update 17:50 - Berichten over een grote, landelijke stroomstoring in Iran.