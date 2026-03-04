Rob de Wijk zit in onze kop en met reden. Hij is alomtegenwoordig en kennelijk offerde hij gisteravond weer eens zijn vrije tijd op om dit land te onderwijzen over De Toestand in De Wereld (LIVE TOESTAND HIER). Wie anders dan Hij kan immers zo invoelend spreken over Iraniërs? Rob de Wijk ís in feite Iraniër (stil nou even Keyvan, Rob spreekt). Wie anders had dit allemaal allang voorspeld? Wie anders voorkomt dat Arend Jan Boekestijn zijn verbeelding zomaar de vrije loop laat? Wie anders maakt zo helder duidelijk dat het internationaal recht ook Iraniërs beschermt? Wie anders zou nooit maar dan ook nooit door een programma worden afgebeld omdat het belang van zijn aanwezigheid zo groot is? Weet u, Rob de Wijk dopt zijn eigen boontjes wel, maar wij zijn nu eenmaal voor zijn knappe kop gevallen. En dan maakt zijn onovertroffen precisiebombardement van inzicht en kennis bij P&W eigenlijk geen snars meer uit. Naar Rob de Wijk kijken doen we louter om ademloos te staren alsmede te genieten alsook te kwijlen bij het aangezicht van zo'n als door de goden gebeeldhouwd gezicht. Rob. De. Wijk. Drie woorden van schoonheid en troost die één waardevolle naam vormen, met het kortste lidwoord ertussen omdat erover is nagedacht. Rob de Wijk is een mooie man en bovendien aantrekkelijk. Dus mensen, open nu toch eens uw ogen, laat u betoveren en kijk eens écht goed naar Rob de Wijk. Vraagje: need we say more?