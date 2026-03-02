De GeenStijl Podcast. Keyvan Shahbazi over Khamenei, internationaal recht en regime change
Tevens Stamcafé en semi-liveblog
Heel gek maar toen Israël zaterdag de absolute bloedtiran Ali Khamenei uitschakelde stond het leeuwendeel (pun intended) van Iran te feesten, terwijl ons ietwat schuchtere kabinet opriep tot de-escalatie en allemaal opiniehotemetoten de natie trakteerden op ernstige hoorcolleges over internationaal recht (niet te verwarren met mensenrechten, die universeel zijn, maar net iets minder belangrijk als die mensen heel ver weg wonen of het ons niet uitkomt). Want ja, hoe nu verder, regime change, nee toch zeker, zoiets kan alleen maar misgaan, kijk maar naar Irak, Lybië, Afghanistan, Syrië.
Iran is alleen: andere koek, legt schrijver en vriend van de show Keyvan Shahbazi nog maar eens uit in de podcast vandaag. Keyvan zag als jonge Iraniër zijn land veranderen in een islamitische republiek, was erbij toen theocratie iedere centimeter van Iran koloniseerde, werd door het regime opgesloten en gemarteld. Hij wist naar Nederland te vluchten, waar hij enkele decennia later dus moet aanhoren dat pogingen het regime (dat deze winter nog tienduizenden burgers afslachtte) ten val te brengen onjuist zijn, fout zelfs, en als hij die veenbrand van denkfouten probeert te blussen met zijn kennis en ervaringen, krijgt hij niet zelden te horen dat hij emotioneel is, alsof het raar is om emotioneel te zijn over futiliteiten als martelingen, massamoord, dictatuur. Afijn, genoeg om te bespreken dus.
Update 21:17 - Een adviseur van de oppercommandant van de Revolutionaire Garde zegt dat Iran de Straat van Hormuz gesloten verklaart en dat Iran alles kapot gaat schieten wat daar probeert te varen. Wij vragen ons af: Hoe dan?
