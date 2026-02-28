ISRAËL EN VS VALLEN IRAN AAN
Daar gaan we
Wat al een poos dreigde te gebeuren, is daadwerkelijk aan het gebeuren. Israël valt Iran aan in een "preemptive strike", daarbij volgens Channel 12 gesteund door Amerika. Er zijn berichten (en beelden) van explosies in Iran. We updaten.
UPDATE 7:51 - Een Amerikaanse official meldt aan de NYT dat de VS ook meedoet met aanvallen op Iran
UPDATE 7:52 - De Israëlische geheime dienst Mossad roept dissidente Iraniërs op zich tegen het regime te verzetten
UPDATE 8:01 - Dit zou een video zijn van de residentie van Khamenei die wordt geraakt, de filmster lijkt daar (begrijpelijk) blij mee te zijn
UPDATE 8:04 - Volgens N12 zou Israël zich klaarmaken voor een vierdaagse oorlog, 'Teheran zal er daarna totaal anders uitzien'
UPDATE 8:05 - Volgens een bron van Reuters is ayatollah Khamenei niet in Teheran, maar naar een "veilige locatie" gebracht. De lafbek.
UPDATE 8:07 - Amerikaanse bronnen van de NYT verwachten dat de aanvallen "een stuk extensiever" zullen zijn dan in juni vorig jaar
UPDATE 8:09 - Doel van de aanval zou het complete Iraanse regime zijn, inclusief Khamenei, volgens Israëlische bronnen van N12
UPDATE 8:11 - Hier OSINT-analyse dat de aanval inderdaad op het kantoor van Khamenei zou zijn
UPDATE 8:12 - Al Jazeera meldt dat het mobiele netwerk in Iran verstoord lijkt en dat het internet mogelijk binnenkort ook uitvalt, dat is uiteraard al vaker gebeurd
EVEN RESUMEREND: Het lijkt er dus sterk op dat de aanvallen van de VS en Israël erop gericht zijn het regime uit te schakelen. Op verschillende plekken in Teheran zijn explosies gehoord en de VS en Israël geven aan dat de operatie grootschaliger is dan in juni vorig jaar.
UPDATE 8:16 - "Dozens of U.S. strikes are being carried out by attack planes based at bases around the Middle East and from one or more aircraft carriers", aldus een US official tegen de NYT
UPDATE 8:19 - Volgens het Iraanse persbureau FARS zijn er ook explosies gehoord in de steden Qom, Kermanshah, Isfahan en Karaj.
UPDATE 8:22 - Qom is in de buurt van de Fordow nucleaire installatie die de vorige keer ook is gebombardeerd, dat zou nu dus weer het doelwit kunnen zijn
UPDATE 8:27 - Naam van de Israëlische operatie is LION'S ROAR (nog onduidelijk of dit wordt gesponsord door Blokker)
**UPDATE 8:29 - ** NYT: "The focus of the American strikes — at the moment — is Iran’s military apparatus, a U.S. official said. Besides its nuclear facilities, Iran is believed to have more than 2,000 missiles, primarily short- and medium-range ballistic missiles. These are scattered at launch sites across the country, U.S. military officials said."
UPDATE 8:30 - Kan er ook nog wel bij, verschillende Iraanse sites zouden zijn gehackt, nu maar hopen dat het niet om klantencontactgegevens van internetleveranciers gaat!
UPDATE 8:33 - Onbevestigde berichten dat Amir Hatami, commandant van de Iraanse landmacht, zou zijn omgebracht
UPDATE 8:35 - TRUMP SPREEKT DE NATIE TOE in een acht minuten durende video op Truth Social, waarin hij een petje draagt. Doel van de operatie: "Eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard terrible people". Trump herhaalt dat Iran geen nucleaire wapens mag hebben, en dat hij een deal wilde sluiten, maar Iran niet. "They just wanted to practice evil". Hij noemt dat Iran met langeafstandraketten "our very good friends in Europe" aan zou kunnen vallen. Dank Donnie. "It will be totally, again, obliterating". Trump wijst erop dat er Amerikaanse slachtoffers kunnen vallen en bidt voor hen. Blijft herhalen: "They will never have a nucleair weapon". Trump tegen Iraanse bevolking: "The hour of your freedom is at hand"
UPDATE 8:46 - Ook Reza Pahlavi heeft een boodschap voor het Iraanse volk, zegt dat het Iraanse volk dichtbij de overwinning is en roept iedereen op binnen te blijven
UPDATE 8:48 - Bewaartweet! De Iraanse parlementariër Ebrahim Aziz waarschuwt Israël en de VS dat ze een gevaarlijk pad hebben gekozen
UPDATE 8:52 - De Iraanse president Pezeshkian leeft nog en is ongeschonden, meldt IRNA
UPDATE 8:58 - Al Jazeera meldt dat de aanvallen in Teheran gericht zijn geweest op het Ministerie van Inlichtingen, het Ministerie van Defensie, de Atoom Energie Organisatie van Iran en het Parchin militaire complex
UPDATE 9:01 - Iran maakt zich klaar voor vergelding, meldt Nour News.
UPDATE 9:03 - Video van aanvallen op Busher in het zuidwesten van Iran
UPDATE 9:07 - Chaos in Teheran: "Several residents of Tehran said there had been no direction from the government so far, and that sirens did not sound when the attacks began. They said that state radio and television outlets were not giving people guidance on where to go and what to do."
UPDATE 9:08 - IDF meldt dat er raketten onderweg zijn naar Israël
UPDATE 9:10 - Israeli Air Force staat klaar om de raketten te onderscheppen
UPDATE 9:17 - Vooral luchtalarm in Noord-Israël nu
UPDATE 9:19 - Internet ligt er bijna helemaal uit in Iran
UPDATE 9:20 - Statement Netanyahu: "Israel and the U.S. have launched a joint operation to remove “the existential threat” posed by Iran’s regime, and says the joint action “will create the conditions for the brave Iranian people to take their fate into their own hands.”"
UPDATE 9:24 - Naam van de Iraanse operatie: Fateh Khyber, dat klinkt als iets wat Rian van Rijbroek heeft verzonnen maar het is een verwijzing naar de Slag bij Khaybar
UPDATE 9:28 - In tegenstelling tot de 12-daagse oorlog met Israël in juni verschijnt er nu beeld van een Iraanse MiG-29 straaljager boven Teheran, en zouden er nog meer gezien zijn. Dit zou betekenen dat het ditmaal zeer waarschijnlijk tot luchtgevechten tussen Amerikaanse, Israëlische en Iraanse straaljagers gaat komen, waarbij de Iraanse toestellen geen schijn van kans maken.
UPDATE 9:29 - Naam van de Amerikaanse operatie en/of de Signal chatgroep van Pete Hegseth: EPIC FURY
UPDATE 9:32 - Meer raketten onderweg naar Israël, voorlopig is in ieder geval 1 raket onderschept,
UPDATE 9:35 - Beeld van rook bij Tel Aviv
UPDATE 9:39 - Bericht van onze MinBuza Tom Berendsen! "Het kabinet volgt de situatie in Iran, Israel en de bredere regio nauwgezet en staat hierover in contact met onze ambassades. Nederland roept alle partijen op om terughoudendheid te betrachten en verdere escalatie te voorkomen. Stabiliteit in de regio is essentieel" Monitoring the situation, dus
UPDATE 9:41 - Nog meer explosies in Teheran, meldt Tasnim volgens Al Jazeera, "Moreover, air defence confrontations with “hostile targets” were continuing in the city centre and other parts of Tehran, Tasnim added."
UPDATE 9:43 - Explosies gehoord in Jeruzalem
UPDATE 9:45 - Nog even over het einde van Trumps speech: "To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity. Or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms, you will be treated fairly, with total immunity. Or you will face certain death. Finally, to the great proud people of Iran I say tonight that the hour of your freedom is at hand. (…) When we are finished, take over your government, it will be yours to take. This will be, probably, your only chance, for generations." David E. Senger van de NYT merkt op: "Because the campaign appears to be largely an air operation, there is no one for them to surrender to, no one to take them prisoner or to implement Trump’s offer of “total immunity.” It may have simply been intended to sow doubt in the ranks if they believed the government was going to collapse."
Update 10:01 - Westerse bronnen zeggen tegen Fox News dat een breed scala aan doelwitten aangevallen wordt. "Attacks on the Iranian Parliament, National Supreme Council, Ministry of Intelligence and Iranian Atomic Agency. Cyber attacks on news agencies, such as IRNA." Grote kans dat we ook echt maar een fractie op video's terugzien komende tijd. Het zijn namelijk heel veel aanvallen, en er is heel weinig internet daar. John Spencer verwacht dat de Amerikaanse luchtmacht vandaag misschien wel zo'n 1.000 aanvalsvluchten uitvoert. En tel daarbij nog eens honderden Israëlische op.
UPDATE 10:10 - Naast Israël valt Iran ook Qatar, de VAE en Bahrein aan. Hier beelden uit Juffair in Bahrein, waar het hoofdkwartier van Fifht Fleet van de VS is
UPDATE 10:14 - Iraanse official tegen Reuters: "All U.S. bases and interests are within Iran's reach", ook Koeweit zou zijn aangevallen
UPDATE 10:21 - Formatie van 20 Amerikaanse en/of Israëlische fighter jets boven Syrië
UPDATE 10:33 - Nog geen berichten van direct impact van raketten in Israël, voorlopig ook nog geen gewonden. Volgens de politie zijn er wel meldingen gemaakt van vallende onderdelen
UPDATE 10:34 - Rob Jetten QT't Tom Berendsen zijn monitoring the situation tweet met het commentaar dat Nederland de situatie monitort. Helaas zonder muziekje van Milolaathetlukken erbij
UPDATE 10:37 - Video van harde BIEM in Bahrein hieronder
UPDATE 10:38 - Al Jazeera (die kunnen het weten) meldt nieuwe explosies in Qatar, net nadat het ministerie van Defensie meldde dat alle raketten waren onderschept
UPDATE 10:47 - Ook explosies gehoord in Saoedi-Arabië, je zou haast zeggen dat de hele regio in brandt staat
UPDATE 10:48 - Het Israëlische Channel 12 meldt 'belangrijke successen' in de moordaanslagen op Iraanse kopstukken
UPDATE 10:49 - Ja, eigenlijk een stuk handiger, Clah Report heeft een lijstje van alle Golfstaten die NIET zijn aangevallen door Iran. Hier is de lijst: Oman.
UDPATE 10:53 - Israël meldt nu nieuwe aanvallen op militaire doelen in Iran uit te voeren
UPDATE 10:58 - Israël laat weten de eigen grondtroepen te versterken
UPDATE 10:59 - Één dode in Abu Dhabi (VAE) na een onderschepte raket
UPDATE 11:04 - Volgens Iraanse bronnen van Reuters zijn "Several senior Revolutionary Guards commanders and political officials" [gedood](Several senior Revolutionary Guards commanders and political officials )
UPDATE 11:06 - De VAE zijn niet blij met de Iraanse aanvallen op de VAE en behouden zicht het recht voor te reageren
UPDATE 11:11 - Israël meldt dat de aanvallen van vanochtend onder meer gericht waren op ayatollah Khamenei en president Pezeshkian. Die eerste zou dus niet meer in Teheran zijn (Update 8:05), en die tweede is volgens Iran ongedeerd (Update 8:52)
UPDATE 11:13 - Fox News meldt: geen slachtoffers bij de aanval op Bahrein
UPDATE 11:14 - Iran zou ook het vliegveld in Erbil, Irak aangevallen hebben, beeld hier
UPDATE 11:18 - Volgens N12 zou Ali Shamkhani, verantwoordelijk voor Irans nuclenucleaire programma, zijn gedood
UPDATE 11:21 - Ook Bahrein boos op Iran, terwijl Jordanië laat weten twee raketten te hebben onderschept. De ayatollahs maken weinig vrienden zo
UPDATE 11:27 - De Iraanse landmacht laat weten dat alle commandanten in goede gezondheid zijn
UPDATE 11:29 - Nieuwe aanval op Israël, opnieuw sirenes
UPDATE 11:34 - Ook Saoedi-Arabië boos op Iran
UPDATE 11:35 - Het zal u verbazen maar ook Qatar is boos op Iran
UPDATE 11:40 - File in Dubai, waar is Barry Madlener als je hem nodig hebt
UPDATE 11:43 - Volgens Kata’ib Hezbollah (vrienden van Iran) zijn er drie doden gevallen bij een aanval op hun basis in Irak
UPDATE 11:44 - Tot nu toe één lichtgewonde in Israël na ongeveer 35 raketten uit Iran
UPDATE 11:45 - Beeld van de aanval op een Iraanse basis in Damavand
UPDATE 11:47 - Volgens deze bron bij Fox zouden de aanvallen van de VS puur op militaire doelen zijn, terwijl Israël zich ook richt op het uitschakelen van kopstukken van het Iraanse regime
UPDATE 11:51 - Koeweit boos op Iran
UPDATE 11:56 - Berichten dat Mohammad Pakpour, hoofd van de Iraanse Revolutionaire Garde, zou zijn gedood
UPDATE 11:59 - Jetten roept nu op tot het voorkomen van de-escalatie, het is ook ingewikkeld allemaal
UPDATE 12:04 - Rusland juist boos op VS en Israël
UPDATE 12:12 - Nu ook sirenes in Zuid-Israël, de Iraanse aanvallen waren tot nu toe nog niet heel succesvol
UPDATE 12:16 - Satellietbeeld van het terrein met de kantoren en ambtswoning van Khamenei, daar is wel wat geraakt inderdaad
UPDATE 12:30 - Dit liveblog gaat dicht, hierrr verder
WATCH: Footage shows an Iranian missile strike near the U.S. base in Bahrain. pic.twitter.com/tXF5cZ01Bl— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
SPEECH TRUMP
About 20 U.S. and Israeli fighter jets are reportedly flying over Daraa to bomb Iran. pic.twitter.com/hPF6DJkkqt— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
Ze kenden de weg!
תיעודים מתוך הערכות חיל-האוויר לתקיפה באיראן: pic.twitter.com/2qvLGGwNZz— Israeli Air Force (@IAFsite) February 28, 2026
Civilians in Kurdistan Region (Slemani province) seeing missiles flying over pic.twitter.com/pDA9VXvS9k— Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) February 28, 2026
BREAKING: Explosions reported in Bahrain. pic.twitter.com/hAfR4R4WrR— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
Video zou van aanval op Khamenei's kantoor zijn
BREAKING: Israeli/U.S. strikes on Iran’s Bushehr. pic.twitter.com/HkvoEeGidz— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
BREAKING: Qom - the nuclear facility is attacked. pic.twitter.com/6ijid9oo0Y— 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 ® (@Alpha7021) February 28, 2026
21 tomahawks over windows screensaver
Footage of 21 Tomahawk cruise missiles headed towards Tehran this morning. pic.twitter.com/CYyJNjbICb— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026
Video from northern Israel showing what appears to be Israeli air defense working to intercept incoming Iranian missiles. pic.twitter.com/GWDfgCGoCu— OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026
U.S. Navy Tomahawk cruise missile flying over Tehran, Iran, this morning. pic.twitter.com/6FiuzvurL7— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026
