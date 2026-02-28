Het ministerie van EZ geeft al jaren miljoenen subsidie aan stichting ECP, zonder de Kamer juist te informeren. ECP huurt met deel vh geld een BV in waar de stichtingsdirecteuren mede-eigenaar zijn, zonder concurrentie te organiseren. Verhaal met @FM_DAM https://t.co/Ks4UsybCuj

Het gaat in Nederland naatje pet met de IT. Alle kankerdata van Odido liggen op straat, niet alleen DigID maar ook de BTW (de BTW!) komt binnenkort volledig in Amerikaanse handen en als de treinen een keertje niet rijden vallen van schrik alle routeplanners uit. Maar ondertussen zijn er dus wel allerlei vage clubs die vage evenementen organiseren waarin falende IT-bestuurders elkaar veren in hun reet kunnen steken terwijl in de rest van de wereld iedereen ons helemaal de moeder aan het vibecoden is.

Zo had je het NAVO Innovatie Fonds van Prins Constantijn en nu dus de stichting ECP, wat staat voor Platform voor de InformatieSamenleving (ja wij snappen dat je dan een andere afkorting gebruikt, red.) waar wij nog nooit van hadden gehoord. Sterker nog, ook in de Tweede Kamer hebben ze waarschijnlijk nog nooit van ECP gehoord, en dat komt ECP heel goed uit wat zo kan die club jarenlang miljoenen euro's subsidie binnenharken. "Het bestuur van die stichting huurt een bedrijf in waar twee stichtingsdirecteuren mede-eigenaar van zijn. Ondanks een eerdere waarschuwing voor de schijn van belangenverstrengeling bleef deze werkwijze ongewijzigd", blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

Voorzitter van het bestuur van ECP is die Eppo van Dinges tot Dinges die altijd in allerlei talkshows opduikt met lauwe takes over lauwe onderwerpen en dit dus een beetje naast zijn taak als baas van Beeld en Geluid doet. Noem ons cynisch maar dan weet je het wel. Een netwerker pur sang, net als de oprichter en directeur van de ECP Arie van Bellen, die in 'het wereldje' bekendstaat als 'het oliemannetje' en tot 2020 de enige aandeelhouder was van het door ECP ingehuurde LunaVia BV, waar tegenwoordig ook de adjunct-directeur van ECP Daniël Frijters en nog een andere ECP-medewerker mede-eigenaar zijn.

Juist omdat dit zo duidelijk de schijn van belangenverstrengeling met zich mee brengt, is het juist geen belangenverstrengeling! Of zoiets. Enfin, wij laten we het verder aan tech-expert Bert Hubert (deze) om de ECP te typeren. AFUERA SVP KABINET-JETTEN, en met het geld dat we overhouden de AOW-leeftijd 1 dag minder snel verhogen.