De hoofdstedelijke culturele havermelkplayground Pakslaaghuis de Dreiger - 'platform voor creatie en innovatie in de stad' waar types als Jerry de Airfryer op de lijst staan - VERLIEST de meloenensubsidie. Wat jammer nou. Komt omdat ze voor de bühne iedereen helemaal de moeder deugen en achter de bühne zo'n schrikbewind hebben gevoerd dat al die arme programmamakende DWARS-meisjes hun inclusieve idealen toch vooral dwars in het kotszakje spuugden van angst. Bovendien vindt de Raad van Cultuur het nogal raar dat er bij een Geldfabriek voor GroenLinksgestemden debatcentrum ruimte is voor alle meningen behalve voor 'niet-constructieve meningen'. Want wie bepaalt dat dan, wat 'de juiste' constructieve mening is? Omdat er maar één debatcentrum subsidie krijgt en ze bij De Balie (soms) wel (vrij) normaal zijn pist De Zwijger naast de subsidiepot. U kan al raden wat ze straks via de rechter weer gaan eisen. HERSTELBETALINGEN!