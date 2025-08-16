Gamechanger: gloednieuw sociaal contract blijkt oud sociaal contract
Zo'n pret hebben we in jaren niet gehad
Na het verlies van migratieman Boomsma, pensioenvrouw Joseph en Aant Jelle Soepboerman Aant Jelle Soepboer zijn alleen nog Eddy en de uit politiek as herrezen Nicolien overgebleven bij NSC. En omdat die slimmeriken alles zelf mogen bepalen sinds de verlossing van verlosser Omtzigt, hebben ze bepaald dat het verkiezingsprogramma "Zorgen voor Zekerheid" heet. Het program is zo gloeiende gloednieuw dat ze net als bij de vorige verkiezingen inzetten op BESTAANSZEKERHEID, een DIENSTBARE OVERHEID en BEHEERSBARE MIGRATIE. Nu komt echter het NIEUWSTE, tevens het mooiste alsmede het slimste: ze gaan nul zetels halen op 29 oktober. Daarmee kunnen ze wél gewoon de verkiezingsbelofte "Zorgen voor Zekerheid" nakomen: NSC zal namelijk zorgen voor de zekerheid dat we Nicolien niet meer terugzien en NSC zal zorgen voor de zekerheid dat we Eddy niet meer terugzien. Als we toch even snel terugdenken aan de afgelopen kabinetsperiode met NSC en wat ze allemaal voor mekaar hebben gebokst (0), treft ons het besef dat de allerbelangrijkste NSC-zekerheid is: zorgen voor zekerheid kunnen ze in het geheel niet. Zul je zien dat ze nog een zeteltje halen ook. God verhoede!
ZAL HIJ(UM) HET TIJ KEREN?
