Kijk mensen dit is nou goed bestuur. Zeggen dat je nooit voorstander bent geweest van een kabinet, maar ondertussen wel een keer voor iets gestemd hebben wat het kabinet voorstelde het kabinet hebben ondersteund een keer bier hebben gehaald voor het kabinet geremd hebben toen het kabinet overstak ZELF MINISTER GEWEEST ZIJN IN DAT KABINET. Judith Uitermark werd iedere ochtend wakker als lid van een kabinet, waar ze dus tegen was, iedere dag kon ze zeggen 'ik ben tegen dit kabinet, ik stap eruit' maar nee, Judith Uitermark bleef iedere dag de minister uithangen. En oh ja, daar heeft ze achteraf toch wel spijt van.

Jammer Judith Uitermark, maar wij Nederlandse belastingbetalers hebben er ontzettend spijt van dat we al meer dan een jaar het salaris betalen van een politicus die kennelijk allemaal dingen doet die ze niet wil en de plaats bezet houdt van iemand anders, die wel gewoon snapt hoe verantwoordelijkheid nemen werkt. Verantwoordelijkheid nemen is namelijk: als je iets tegen je zin in doet, omdat je denkt dat het niet anders kan, dan doe je dat gewoon en ga je er niet achteraf over lopen zeiken in een jankartikel in het AD.

Maar zo werkt het dus niet in de goed bestuur wereld van minister Judith Uitermark, die ook nog even klaagt dat het kabinet viel per tweet. Ja nou meid wat erg. Een kabinet dat per tweet valt, verschrikkelijk, wij denken dat al die slachtoffers van het mede door rechters veroorzaakte toeslagenschandaal allemaal ontzettend veel medelijden hebben met een minister van Binnenlandse Zaken die er per tweet achterkwam dat het kabinet waar zij eigenlijk helemaal niet in wilde zitten was gevallen. Verder was het verspreiden van racismeroddels door NSC volgens Judit Uitermark de schuld van iedereen behalve Judith Uitermark, zou Judith Uitermark trouwens weggaan bij NSC als NSC'er Diederik Boomsma daar partijleider zou worden, want dat is geen NSC'er zoals Judith Uitermark, en oh ja, Judith Uitermark wil best wel op de lijst van NSC, tenminste het echte NSC, als nummer 2 achter feestnummer Eddy van Hijum.

Dit is geen goed bestuur. Dit is gewoon hele slechte politiek.