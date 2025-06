Goed nieuws voor Nicolien van Vroonhoven! Het bestuur van NSC heeft Eddy van Hijum voorgedragen als lijsttrekker van de partij van het wetenschappelijk bureau van Rosanne Hertzberger. Eddy van Hijum is iemand die echt bij NSC past, namelijk iemand die op een totaal onzinnig moment met zijn portefeuille begon te zwaaien tijdens de onderhandelingen over de Voorjaarsnota en door een Kamerlid van zijn eigen partij voor leugenaar werd uitgemaakt in de pensioendiscussie. Tegenkandidaat was Diederik Boomsma, die er door de huidige fractiekip Nicolien 'Bitchfight' Van Vroonhoven van is beschuldigd veel te rechts te zijn, wat natuurlijk echt heel erg is, iemand die rechts is, daar ga je echt niet mee in één regering, brrr rechtse mensen, dáár moeten ze bij NSC niets van hebben, mooi dat dat niet doorgaat zeg. En nu maar hopen dat Diederik Boomsma geen lijsttrekkersverkiezing wil, want dan stort dat precaire kaartenhuis dat Nicolien van Vroonhoven zorgvuldig in de fik heeft gestoken pas echt in elkaar.