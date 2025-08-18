Kijk, dat is nou typisch Hans Laroes hè. Altijd even dat extra stapje in je hoofd zetten. Altijd de andere kant zien. Niet bij jezelf denken: 'hee ik ben voorzitter van de Stichting Bevrijdingsfestivals, wij bestaan een beetje bij de gratie van het respect voor symbolen zoals het Nationaal Monument op de Dam, misschien een beetje mal als ik dan een beetje vrijblijvend ga suggereren dat het juist goed is dat dat wordt beklad', en dan lekker met Alleen Maar Nette Mensen op BlueSky in discussie (tussen het Bentley-shamen van Jack van Gelder door) gaan en nader tot elkaar komen. Mooi dat dat gewoon kan. Dat is nou 80 jaar vrijheid mensen! Hiep hiep. Hoera.