Lekker potje heute (14.30 uur) in de twijfelachtige regionen van de Mickey Mouse Liga. De twee grootste klups van Nederland: Ajax tegen Feyenoord. Bij Ajax bakken ze er al maanden helemaal niks van, maar wonder boven wonder kan de club van de Guardiola van de Watergraafsmeer (Johann Georg Friedrich Grim) na vandaag zomaar derde staan. Dat moet dan gebeuren zonder steun van de F-Side, want de boefjes mogen niet komen omdat ze vuurwerk naar binnen hebben gesjouwd en Trouw in de broek heeft geplast. Feyenoord doet het qua punten beter, maar Robin van Persie (b)lijkt al net zo'n tactisch meesterbrein als Fred Grim: als het even niet loopt compleet in paniek verstijven op de bank en dan helemaal niks meer doen. Stijlloze voorspelling derhalve: 1 voor de lamme, 1 voor de blinde.

Update - 1-0 Davy 'BIC Maxi Vuursteen Aansteker' Klaassen

Update rust - Nog steeds 1-0 voor Ajax

Update - 2-0 Ajax, einde