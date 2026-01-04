Fenomenale koortsdroom in het AD over een zwerm wakkere vogels als beroepsquerulanten Jeroen Pols en Jan Engel (broer van die danser) die naar Paraguay zijn opgerot om in navolging van een zooi Duitsers tachtig jaar eerder - ook slachtoffer van het systeem - een leven op te bouwen. Lekker in alle vrijheid je schnitzel zigeunerkwak opvreten, ZONDER BEKPAMPER, en dan maar over Nederland janken. "Als je kritiek hebt, word je aangepakt", huuuu huuuu. Paraguay is het beloofde land! Er is veel armoede en ongelijkheid, de gezondheidszorg is ruk, er zitten alleen maar korzelige bejaarden en de infrastructuur is die van België maar dan erger, maar ach, ze zijn er tevreden want ze hebben er een paar koeien en een hangmat. Wat moet je ook met zestien verschillende soorten hagelslag in de supermarkt als je koeien en een hangmat hebt! Zonnebrand is troep (de wakkeren zijn vanzelfsprekend aanhanger van de Eerste Kankertheorie van Vlaardingerbroek), wichelroedemoeke Ria (67) ziet haar buffer verdampen en er zit een 'bijna-gepensioneerde tandarts' die jankt dat z'n spaarpot bijna op is, echt de enige 'bijna-gepensioneerde tandarts' van Nederland die NIET z'n zakken heeft gevuld maar als een kleuter zit te zaniken dat z'n geld bijna op is. Z'n vrouw en kinderen zijn in Nederland achtergebleven ('laten we het erop houden dat zij anders naar Nederland kijken dan ik') en dat geeft het wel weer aan qua Schaal van Kierewiet. Sid Lukkassen is er ook, Dr. Sid voor jullie, die tussen het rampetampen door eveneens is opgedonderd naar het beloofde land. Zijn emigratie, en de emigratie van al die andere heldere lichten, wat een enorm verlies voor Nederland.