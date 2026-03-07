LIVEBLOG 19. Trump lacht Iran vierkant uit als 'THE LOSER OF THE MIDDLE EAST', Iran blijft om zich heen slaan
We kijken weer
Wat is het verschil tussen onze Landbouwminister en de Israëlische luchtmacht? Heujjj, de Israëlische luchtmacht doet niet aan weekend! Ook vandaag weer intensieve aanvallen op Teheran en andere Iraanse steden, bedoeld om de handdoek van terreur eens lekker te los te wapperen van het schurende zand. Ondertussen blijft Iran, ondanks de belofte het niet meer te doen, (steeds iets minder) wild om zich heen slaan. U las het mogelijk al in Liveblog 18. De ruis over de mogelijke grondinvasie van Koerdische troepen, drie dagen terug nog gretig gedrukt door FOX News, is inmiddels flink afgenomen. Uiteraard wel heel veel tekst uit de mond en het toetsenbord van Donnie Trump, die Iran keihard alsook vierkant heeft uitgelachen als 'THE LOSER OF THE MIDDLE EAST'. Het is een compleet krankzinnige wereld, vol rariteiten, stupiditeiten, een bizarre president en IDF + Witte Huis die voortdurend shitposten over hoe hard ze aan het winnen zijn. Het is echt insane. Later meer.
Update 18:18 - Rook in de grote Marina-woontoren in Dubai, mogelijk na een Iraanse aanval.
Update 18:28 - Het goede nieuws voor Mojtaba Khamenei, zoon van Ali, is dat hij waarschijnlijk nog leeft. Het slechte nieuws: dat weet de IDF dan natuurlijk ook.
Update 18:31 - Het Israëlische Home Front Command meldt dat de huidige defensiesituatie, namelijk alles dicht en bij waarschuwingen snel naar de schuilkelders, blijft in ieder geval ongewijzigd tot maandag 9 maart 20.00 uur.
It’s never fair when a B-52 is involved.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 7, 2026
“This was never meant to be a fair fight, and it is not a fair fight. We are punching them while they’re down.” – Secretary of War Pete Hegseth pic.twitter.com/JgRSgiM7jl
Recap
Despite this statement, attacks by Iran are continuing this morning against neighboring countries in the Middle East, including Bahrain and Saudi Arabia, with this statement likely aimed at a select number of countries that have unusually come under attack over the last week… https://t.co/0i6prL80tO pic.twitter.com/V8xuZL4b7n— OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2026
A fairly unique bomber mission #FreeIran— DefenceGeek 🇬🇧 (@DefenceGeek) March 7, 2026
--- Operation EPIC FURY ---
Yesterday, a total of 4x B-1B "Lancer" bombers departed the USA heading towards Europe. 1 airframe, which used the callsign "PIKE72" (86-0120 #AE6BFA) went to RAF Fairford, while the other 3 aircraft… pic.twitter.com/XMFgf2mwFv
