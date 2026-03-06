Hedenmiddag publiceerde de IDF al de bovenstaande video met de tekst dat zo'n 50 (vijftig) straaljagers nog eens grondig over het reeds getroffen wooncomplex van Khamenei heen gingen. Nu blijkt dat de reden voor het tweemaal omploegen was dat "senior Iranian officials continued using the bunker under Khamenei's compound because they "thought it was an impenetrable place"". Een ten diepste onserieuze aanname, maar het is ook weer niet alsof ze zoveel alternatieven hadden. Mogelijk kondigt Israël later vandaag het doden van een aantal nieuwe hoge Iraanse """commandanten""" aan, want ze sturen niet zomaar 50 (vijftig) straaljagers naar slechts een doelwit. Afijn, we gaan weer live.

Update 15:18 - Nieuwe nationale noodwaarschuwing in Qatar. Als het maar geen Saharazand is.

Update 15:26 - Bronnen binnen de IDF melden dat de Iraanse commandant die doelwit was van een Israëlische aanval (uit liveblog 16) Asghar Hijazi is. Hij is (mogelijk wás) waarnemend chef van het kantoor van de ex-ayatollah.

Update 15:38 - Heule vette cockpit-beelden van de IAF met een boodschap voor de Israëlische bevolking voor de sjabbat: "We zullen overal naartoe gaan, naar elke vijand, voor ons land. Burgers van Israël, wij wensen u een veilige en vredige Shabbat. We ontmoeten elkaar thuis."

Update 15:44 - Bij een raketaanval van Hezbollah in het noorden van Israël raakten eerder op de dag acht IDF-soldaten gewond, vijf daarvan ernstig. Onder de acht gewonden als gemeld ook de zoon van de Israëlische MinFin Smotrich.

Update 15:54 - Nieuws van het New Yorkse Front: de prachtige burgemeestersvrouw Rama Duwaji (Mamdani) heeft op Instagram posts die de terroristische aanslagen van Hamas 7 oktober bejubelden een hartje gegeven, zo meldt de JEWISH INSIDER.

Update 17:19 - BeiroetBeeld waar Israël weer hard heeft toegeslagen op Hezbollah-doelen..

Update 18:18 - West-Iran gaat niet zo prima want daar is de IDF flink aan het bombarderen.

Update 18:37 - Admiraal Cooper, CENTCOM COMMANDER, bevestigt nog even dat Iran 12 verschillende landen heeft aangevallen en niet per se let op onschuldigen.

Update 18:47 - Knalbeelden uit Libanon van eerder op de dag gewoon rechtstreeks uit Libanon.|

Update 19:22 - Nog meer knalbeeld uit Libanon waar de IDF nogal heeft huisgehouden in de afgelopen uren.

Update 19:24 - Kann meldt dat Azerbaijan Iran gaat aanvallen na drone-aanvallen eerder deze week. Nog even zien of dat echt gaat gebeuren natuurlijk. Ook gaan er verhalen rond van een geplande terreuraanval in het land door Iran.