Wat is nou duur, laat staan té duur in een leven dat u toch maar een keer leeft? Zo kunt u voor een patatje mét drie euro moeten aftikken in Snackbar Het Duveltje te Nuenen, maar u kunt ook genieten van een halfuur patatrij aan de Amsterdamse grachten en dan negen euro neertellen van een bak truffelfriet. Goed, patat is lekker, geen belevenis. Een belevenis is bijvoorbeeld een concert. God wat geven we daar onze centen aan uit. Soms betalen we zelfs kaartjes en dan gaan we niet eens, gewoon omdat we zo gek zijn op concerten. Niets is toch te duur als het gaat om muziek. Neem rocklegende Ronnie Wood van The Stones. Die hebben we altijd al een keer in z'n uppie willen zien natuurlijk en die kans is er op 7 september in poptempel Paradiso, bekend van andere rockgoden als Bob Vylan, maar dan moeten we dus 200 (TWEEHONDERD) euries neerleggen. En dan krijg je dus geen Mick Jagger, geen Keith Richards en geen Charlie Watts (want die is dood) MAAR WEL RONNIE WOOD. In Paradiso. Voor 200 piek mensen, het duurste Paradisokaartje OOIT. Ja zeg het maar. Terecht??? Roept u sowieso maar iets hoor, in dit StamCafé, wat was uw duurste concert ooit? Trouwens, het concert van het leven gaat hieronder gewoon door met IRAN-UPDATES.

Update 21:44 - Goed nieuws voor iedereen die zin heeft in een vlucht naar of vanuit Qatar: het luchtruim wordt gedeeltelijk weer geopend.

Update 21:48 - Ontzettend gamechanger-nieuws van eerder op de avond natuurlijk dat Rusland has entered the game met CRUCIALE info voor Iran die de VS zou kunnen schaden. Dat zullen we de komende tijd wel zien dan.

Update 21:52 - Hier een foto van het BBBombardeerbeest de B52.

Update 21:54 - SecDef/War Hegseth smijt er een onheilspellend tweetje uit met alleen een link naar het RapidResponse47-account en wat we dan krijgen is een nietszeggende Truth van Trump. WIJ WILLEN exlcusieve OORLOGSBEELDEN meneer.

Update 21:58 - De minister van Buitenlandse Zaken van Iran benadrukt nog even dat Iran zulke goede vrienden is met de Arabische Broeders maar dat ze de Arabische Broeders wel moeten kapotbombarderen omdat er nu eenmaal Amerikaanse bases zitten.

Update 21:59 - Ondertussen nog wat pump-up-the-jam-beeld vanuit het White House met een hoofdrol voor HONKBAL.

Update 22:02 - Bush-legende van weleer Condoleezza Rice zou zijn gespot bij het Witte Huis. Wat dit voor de oorlog betekent is vooralsnog onduidelijk alsook gissen.

Update 22:20 - Onze favoriete Franse president Macron is de situatie ook weer zo hard aan het monitoren door met heel veel mensen te bellen.

Update 22:44 - We zijn (bijna) zeven dagen verder, weet ook US CENTRAL COMMAND

Update 23:00 - Voor wie een echte racefan is, niet van uitslapen houdt of de zaterdag gewoon met lekker veel gas beginnen wil zijn we er morgenochtend om 06.00 uur bij met de kwalificatie van de Formule 1 in Australië.

Update 23:30 - Met het nieuws dat er weer een nieuwe ronde Iraanse raketten is afgevuurd op Israël (IDF doet meteen wat terug) gaan we de nacht in en zien we u morgenvroeg voor het racegeweld en anders iets later voor het oorlogsgeweld.

Update 23:45 - Aanval van Iran op Israël lijkt een substantiële, vooral gericht op Tel Aviv. Harde explosies gehoord, mogelijk meerdere inslagen. In Teheran: brand en bommen.

Update 23:52 - IDF meldt vooralsnog geen inslagen in Israël bij de laatste Iraanse golf.