Vandaag werd bekend dat tv-presentator Koos Postema op 93-jarige leeftijd is overleden aan heel erg oud zijn. Als echte Rotterdammer, eloquent spreker en gracieuze interviewer was hij jarenlang beeldbepalend in Hilversum en een vaste stem voor de mensen thuis, die simpelweg naar alles keken wat Koos Postema presenteerde omdat Koos Postema zo'n beetje alles presenteerde. Goed, niet alles werd een succes, Sport 7 zij hem vergeven, maar Klasgenoten, Ontbijt met Koos, Olympisch Ontbijt, Een groot uur U, Max TV Wijzer en nog vele andere programma's die hij maakte blijven in ons hart, net als zijn radiowerk - Langs de lijn - uit de tijd dat radio nog radio was, om naar te luisteren. Meesterlijk was hij vooral in gesprek met de ánder, zoals in Klasgenoten, dat nog het meest tot de verbeelding spreekt met gasten leerlingen als Rijk de Gooyer, Gerard Reve (heerlijke scène met zijn oud-leraar), Joseph Luns, Wim Kok, Huub Stapel, Carry Tefsen en Chriet Titulaer. Cultuurgoud. Van de VARA tot Veronica, van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau tot de Zilveren Nipkowschijf, hij schreef het allemaal op zijn simpele Hollandse naam. Afgelopen jaren was hij haast niet meer te zien of te horen en kwam hij nog eenmaal uit het verzorgingshuis voor een eerbetoon van Matthijs van Nieuwkerk (HIER te zien). Toch even schrikken vanochtend, toch weer een stukje Hilversum hemelen, toch weer een tv-icoon verloren (janken mag HIER). Enfin, Koning Koos is niet meer.