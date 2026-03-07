achtergrond

LIVEBLOG 18. Één week oorlog: nacht vol Iraanse raketaanvallen, 'Trump toont privé interesse in ground troops', mogelijk aansluiting derde carrier strike group

Eerste rij, wees erbij, u snapt het inmiddels

CENTCOM weekverslag

Een week aan LIVEBLOGS teruglezen kan hier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Goedemorgen. We hebben de F1 al gehad en zijn inmiddels een week onderweg met de oorlog die alle andere oorlogen overbodig maakt: die in Iran dus. Voelt als een maand maar het was toch echt een week, waarin naast alle megaklappers van de VS (3000 aanvallen, zie hieronder) en Israël de door Koeweit neergehaalde Amerikaanse jets in het oog sprongen, net als de gesneuvelde Amerikaanse soldaten, alsmede de levende pilotendameheldin en het fantastische beeld van de torpedodood van het Iraanse fregat IRIS Dena. Maar goed, er gebeurde natuurlijk nog veel meer want AYATOLLAH KHAMENEI, met z'n vieze islamitische moorddadige bloedbek, werd gedood en dat betekende in ieder geval een symbolische bevrijding voor de Iraanse bevolking. Op de échte bevrijding van het islamitische regime wachten we na weer een nacht vol Iraanse aanvallen (vijf golven zelfs), waarbij niemand gewond lijkt te zijn geraakt, en Israëlische tegenjoekels op Iraanse infrastructuur. Ondertussen zou Trump in privé 'serious interest' hebben getoond om ground troops in te zetten in Iran, NBC schrijft: "President Donald Trump has privately expressed serious interest in deploying U.S. troops on the ground inside of Iran, according to two U.S. officials, a former U.S. official and another person with knowledge of the conversations. (...) The president’s comments expressing serious interest in deploying ground troops have not focused on a large-scale ground invasion of Iran, but rather on the idea of a small contingent of U.S. troops that would be used for specific strategic purposes, the U.S. officials, the former U.S. official and the person with knowledge of the discussions said." Daarnaast gaat de USS George H.W. Bush zich mogelijk snel aansluiten bij de twee andere carrier strike groups in het Midden-Oosten, zo bericht Fox News. Hij zal er vast naar gevraagd worden tijdens zijn bezoekje later vandaag aan de Amerikaanse luchtmachtbasis in Dover. We houden het ook nu weer in de gaten.
Update 08:46 - Meer dan [80 gevechtsvliegtuigen van de Israeli Air Force](Underground missile command infrastructure) hebben inmiddels toegeslagen in Iran. Doelen van maar liefst 230 megaklappers waren onder andere: IRGC Imam Hossein military university (trainingscentrum van de garde), opslaglocaties van ballistische raketten, ondergrondse  raketcommando-infrastructuur en lanceringslocaties in westelijk en centraal Iran.
Update 09:03 - Dikke boem in Dubai waar een Iraanse drone Dubai International Airport heeft geraakt. Maar de Iraanse president Pezeshkian heeft in ieder geval sorry gezegd tegen de buurlanden en meldt ook dat het niet meer zal gebeuren. Nou nou, zullen zien.
Update 09:10 - Hoewel vaak overduidelijke fakes is het goed om oog te houden voor de propaganda-oorlog: hier aardige twitterdraad.
Update 09:28 - De Israëlische luchtmacht is weer opgestegen voor een grote aanval op Teheran en Isfahan.
Update 09:45 - Hoera we hebben weer 263 landgenoten terug, zo meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Update 10:15 - Beelden boven Libanon van IDF-aanvallen op Hezbollah, begeleid met de aankondiging dat de aanvallen op Hezbollah zullen 'intensiveren'.
Update 10:30 - Nieuwe barrage Iraanse ballistische raketten onderweeg naar Israël.
Update 10:42 - Er zijn (nog) geen gewonden gemeld na de laatste Iraanse aanval.

Tags: iran , israel, trump, liveblog
@Dorbeck | 07-03-26 | 08:30

