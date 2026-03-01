LIVEBLOG 6. 12 Israëlische doden door ballistische raket, 'oud-president Mahmoud Ahmadinejad gedood'
Inslag
Four people were killed by an Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh, Magen David Adom says.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026
Footage shows the moment of the impact. pic.twitter.com/tJHgxJoTae
De goeien hebben de extreme overhand, maar soms glipt er wel eens een banaan doorheen en dan heb je ineens een 'mass casualty event' in Israël, waarbij tot nu toe zes doden en meerdere gewonden gemeld worden door de Israëlische ambulancedienst. Het Iraanse regime probeert zich te herpakken, en start met de benoeming van een interim-opvolger van WIJLEN ayatollah Khamenei, namelijk geestelijke Alireza Arafi. Maar zoals dat net bij persoonlijkheidsdoodscultussen als Hezbollah ging, laat de Grote Leider zich in psychologisch opzicht maar moeilijk vervangen. Bij Hezbollah was het ook de ene nerveuze zweetneus na de andere die de voorgaande vervanger opvolgde, net zo lang tot er niemand met charisma meer over was. Afijn, we gaan weer live.
Update 13:50 - Het MinDef van de Verenigde Arabische Emiraten meldt dat er 3 mensen gedood en 58 lichtgewond raakten door een Iraanse aanval. 1 dode is een Emiratische staatsburger en dat verschil telt daar nogal.
Update 13:58 - Waanzinnige foto's van F-35's en F-18's bovendeks op de USS Abraham Lincoln.
Update 14:07 - Het dodental door de Iraanse ballistische raket is opgelopen tot 8.
Update 14:14 - Het dodental door de Iraanse ballistische raket is opgelopen tot 12.
Update 14:21 - Hadden we even gemist maar Iran heeft hedenochtend alweer de RODE VLAG DER WRAAK gehesen. Een prachtige traditie, steevast geëerd na de meest vernederende degradaties die nagenoeg onbeantwoord blijven.
Update 14:25 - Er circuleren hardnekkige geruchten dat oud-president Mahmoud Ahmadinejad gedood is door een geallieerde luchtaanval. Ook circuleren er berichten dat de Iraanse staats-tv dit zojuist bevestigd zou hebben, maar die moeten we nog met eigen ogen zien. Grote kans dat het klopt wel hoor. Farewell sweet prince. Ook het Israëlische N12 News bericht dat hij gedood is.
BREAKING:— Oren Kessler (@OrenKessler) March 1, 2026
Mahmoud Ahmadinejad, hardline former Iran president, assassinated by Israel
-- Israel Channel 12 pic.twitter.com/qg4xKDgLSy
Wedje leggen hoe lang!
Alireza Arafi, Iranian cleric and a member of the Guardian Council, was selected as a member of the Leadership Council following the death of Supreme Leader Ali Khamenei, the spokesperson for Iran’s Expediency Council said on Sunday.— Iran International English (@IranIntl_En) March 1, 2026
The other two members of the Leadership… pic.twitter.com/UNm92PvLqw
12 doden door ballistische raket in Israël
The death toll of the Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh rises to five, after medics extracted a body from under the rubble, first responders say.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026
The missile struck a residential area in the city.
Medics say they have taken 23 victims to hospitals, including two… pic.twitter.com/pMGVnImHaJ
Kijkwijzer
A guide to Iran’s flags and what they mean https://t.co/uQaPEnzpIL pic.twitter.com/u1K8MQ8G4r— ɖʀʊӄքǟ ӄʊռʟɛʏ 🇧🇹🇹🇩 (@kunley_drukpa) March 1, 2026
jongens wat een vuurkracht
This image also released by CENTCOM shows the discoloration even better. https://t.co/h66slBqpry pic.twitter.com/LmoGU8uY0q— The Aviationist (@TheAviationist) March 1, 2026
undisputed (ZERO LOSSES)
Israeli army:— Delta9250 (@deltaIV9250) February 28, 2026
>”infantry support? What’s that? Oy vey we lost another Merkava to a due in flip flops ahhhhhh”
Israeli Air Force: pic.twitter.com/CX9r6i1lBk
