De goeien hebben de extreme overhand, maar soms glipt er wel eens een banaan doorheen en dan heb je ineens een 'mass casualty event' in Israël, waarbij tot nu toe zes doden en meerdere gewonden gemeld worden door de Israëlische ambulancedienst. Het Iraanse regime probeert zich te herpakken, en start met de benoeming van een interim-opvolger van WIJLEN ayatollah Khamenei, namelijk geestelijke Alireza Arafi. Maar zoals dat net bij persoonlijkheidsdoodscultussen als Hezbollah ging, laat de Grote Leider zich in psychologisch opzicht maar moeilijk vervangen. Bij Hezbollah was het ook de ene nerveuze zweetneus na de andere die de voorgaande vervanger opvolgde, net zo lang tot er niemand met charisma meer over was. Afijn, we gaan weer live.

Update 13:50 - Het MinDef van de Verenigde Arabische Emiraten meldt dat er 3 mensen gedood en 58 lichtgewond raakten door een Iraanse aanval. 1 dode is een Emiratische staatsburger en dat verschil telt daar nogal.

Update 13:58 - Waanzinnige foto's van F-35's en F-18's bovendeks op de USS Abraham Lincoln.

Update 14:07 - Het dodental door de Iraanse ballistische raket is opgelopen tot 8.

Update 14:14 - Het dodental door de Iraanse ballistische raket is opgelopen tot 12.

Update 14:21 - Hadden we even gemist maar Iran heeft hedenochtend alweer de RODE VLAG DER WRAAK gehesen. Een prachtige traditie, steevast geëerd na de meest vernederende degradaties die nagenoeg onbeantwoord blijven.

Update 14:25 - Er circuleren hardnekkige geruchten dat oud-president Mahmoud Ahmadinejad gedood is door een geallieerde luchtaanval. Ook circuleren er berichten dat de Iraanse staats-tv dit zojuist bevestigd zou hebben, maar die moeten we nog met eigen ogen zien. Grote kans dat het klopt wel hoor. Farewell sweet prince. Ook het Israëlische N12 News bericht dat hij gedood is.