Israëls Home Front Command en ambulancedienst krijgen bevel "voor te bereiden op oorlog"
Niet heel verrassend gezien de ongekende Amerikaanse opbouw afgelopen dagen
Het Israëlische Home Front Command en ambulancedienst Magen David Adom hebben volgens o.a. het Israëlische kanaal N12 "het bevel gekregen zich voor te bereiden op oorlog". Noot: zo'n bevel ging niet vooraf aan de vorige keer op 14 januari dat een Amerikaanse aanval even ophanden leek. Tegelijk betekent het zeer waarschijnlijk ook niet dat een operatie vanavond start, want dan zou de voorbereiding al zo'n twee dagen geleden bevolen zijn, en bovendien ligt de tweede Carrier Strike Group waarschijnlijk zondag pas voor de Israëlische kust. Afijn, we blijven kijken.
Update 20:28 - Faytuks News schrijft het vanzelfsprekende: "A source within Israel’s defense establishment says internal instructions were issued regarding a drill focused on continuity of operations “during a conflict with a third-circle country,” widely understood to mean Iran."
Update 21:22 - Nieuwe telling van het aantal gevechtstoestellen dat onderweg naar of in het Midden-Oosten is: "30x F-35A "Lightning II" (tailcodes VT, LN) - 6x F-22A "Raptor" (tailcode FF) - 6x EA-18G "Growler" (US Navy) - 36x F-15E "Strike Eagle" (tailcodes LN, SJ) - 12x A-10C "Thunderbolt II" (tailcodes FT) - 48x F-16C/CJ "Fighting Falcon" (tailcodes SC, SP, AV) - Plus a UK contingent of jets for air defence missions comprising 6x F-35B "Lightning II" and at least 10 Eurofighter "Typhoon"".
