Zo dat is een opvallende uitspraak van de rechter. Oud-NCTV'er Abderrahim el Manouzi, volgens het OM schuldige in "de grootste spionagezaak in Nederland" is namelijk VRIJGESPROKEN van de belangrijkste aanklacht in die zaak, namelijk spionage. Volgens de rechter is wel bewezen dat El Manouzi staatsgeheimen heeft uitgeprint en meegenomen naar huis, en is hij ook heel erg vaak in Marokko geweest, en is een deel van die reizen geregeld door iemand van wie El Manouzi naar eigen zeggen alleen de voornaam wist en die volgens de AIVD bij de Marokkaanse inlichtingendienst werkt, en is de uitleg van El Manouzi over nog meer contacten met allemaal mensen die volgens het OM (en de AIVD) bij de Marokkaanse inlichtingendienst werken 'moeilijk te volgen', is hij nota bene op Schiphol opgepakt met 'meerdere gegevensdragers' met daarop staatsgeheime informatie en meerdere telefoons op zak, maar is daarmee nog niet bewezen dat hij ook echt geheime stukken heeft gelekt. En dus: vrijspraak. Zo werkt onze rechtsstaat! El Manouzi is nu alleen veroordeeld tot 20 maanden cel voor het onrechtmatige bezit van een grote hoeveelheid staatsgeheimen, en dat is precies de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten, dus komt hij nu vrij.

PERSBERICHT RECHTBANK: HIER

COMPLETE UITSPRAAK: DAARRR

