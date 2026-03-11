LIVEBLOG 26. Opperleider Mojtaba Khamenei 'gewond aan benen, schuilt voor aanvallen op geheime locatie met beperkte communicatie'
Goedemorgen leuk dat u kijkt naar alweer een aflevering van Oplopende Spanningen in het Midden-Oosten. Liveblog 25 over misschien wel de zwaarste aanvalsnacht tot nu toe las u hier
Ingezworen met ingelijste foto
Nieuwe 'opperleider' nerveuze zweetneus en net als Hunter Biden de broer die had moeten sterven Mojtaba Khamenei is benoemd en ingezworen, maar er is nog altijd NIETS van hem vernomen: geen geschreven tekst, geen audio, geen video en al helemaal geen publieke verschijning. En hoe geestig het ook is, die video van een kartonnen uitsnede met zijn hoofd erop is natuurlijk AI, maar dit vertoon van zijn ingelijste foto bij een ceremonie is wel echt. Hedenochtend schreef de New York Times voor het eerst op basis van Iraanse bronnen iets over zijn mogelijke toestand en locatie: "One reason is concern that any communication could reveal his location and put him in danger, according to three Iranian officials speaking on condition of anonymity to discuss a sensitive subject in Iran. (...) But another factor is that Mr. Khamenei, 56, was injured on the opening day of the attack by Israel and the United States, they said. The three Iranian officials said they were told by more senior figures in the government over the past two days that Mr. Khamenei had suffered injuries, including to his legs, but that he was alert and sheltering at a highly secure location with limited communication." Amerikaanse en Israëlische inlichtingen vermoeden ook dat hij gewond is geraakt, en bovendien noemde Iraanse staatskanalen hem al meermaals "janbaz jang", wat zoiets als 'gewonde oorlogsveteraan' betekent. Kortom, niet bepaald een vliegende start voor de man die het regime moet 'herstellen'. Afijn we gaan weer LIVE.
Update 08:07 - Sky News meldt dat een van de zeven Iraanse voetbalsters die asiel kreeg in Iran van gedachte veranderd is, en toch terugkeert naar haar thuisland.
Update 08:09 - Toch een novum: de eerste video van een in de lucht bijtakende B-21 Raider, de opvolger van de legendarische B-2 Spirit. De Amerikaanse luchtmacht kondigde eerder al aan dat maker Northrop Grumman de productiesnelheid met 25% op zou voeren, om de nieuwe vloot sneller op te leveren.
Update 08:27 - Video: het hoofd van de Iraanse politie Ahmad Reza Radan zegt op de Iraanse NOS dat "Als demonstranten de straat op gaan op verzoek van de vijand, wij hen als de vijand en niet als demonstranten zullen beschouwen. (...) Al onze jongens hebben hun vinger op de trekker, ter bescherming van de Islamitische Revolutie." En ja, dat is dezelfde Radan die tijdens de demonstraties op 7 januari nog zei dat de politie 'op elke demonstrant zou jagen, tot de laatste man'.
Update 08:37 - Volgens de zoon van Iraanse president Masoud Pezeshkian, Yousef Pezeshkian, is de opperleider 'veilig'. In een Telegram-post schrijft hij: "I heard news that Mr Mojtaba Khamenei had been injured. I have asked some friends who had connections. They told me that, thank God, he is safe and sound." Maar nog altijd geen sound van hem vernomen.
Update 08:41 - Kroonprins Pahlavi publiceert een nieuwe videoboodschap. Strekking: 'We verkeren nu in de beslissende fase'. En sluit af met: "Await my final call."
Update 08:56 - Israël deelt nieuwe beelden van luchtaanvallen op Iran, waar ook duidelijk in beeld soldaten (en niet alleen voertuigen) uitgeschakeld worden.
Nieuwe (ondertitelde) boodschap kroonprins: 'We verkeren in beslissende fase' en sluit af met "Await my final call"
هممیهنان عزیزم، ما اکنون در مرحله بسیار حساسی از مبارزه نهاییمان قرار داریم.— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 11, 2026
از شما میخواهم که در اسرع وقت نیازهای ضروریتان را تهیه کنید، و به خاطر امنیت خودتان خیابانها را ترک کنید و در منازلتان بمانید. همچنان دست به اعتصاب بزنید و سر کار حاضر نشوید. برای نشان دادن اتحاد… pic.twitter.com/IDlWWfCXcR
Hoofd Iraanse politie: 'Demonstranten zijn vijand, onze jongens hebben hun vinger op de trekker, ter bescherming Islamitische Revolutie'
Iran’s police chief Ahmad-Reza Radan warned on state television on Tuesday that anyone taking to the streets “at the enemy’s request” will no longer be seen as a protester but as an enemy, saying security forces have their "fingers on the trigger" against protesters. pic.twitter.com/93PMlyO1Nr— Iran International English (@IranIntl_En) March 10, 2026
Novum! Al is het ondanks de versnelde productie zeer onwaarschijnlijk dat dit toestel tegen Iran ingezet zal worden
Great video by @JarodMHamilton showing for the first time the B-21 Raider performing air-to-air refueling pic.twitter.com/Bf9Lvtfruo— The Aviationist (@TheAviationist) March 11, 2026
CENTCOM vernietigt 16 Iraanse mijnenleggers
U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVEBLOG 24. Spelers vrouwenvoetbalteam Iran krijgen visum Australië, Iraanse MinBuz: 'We blijven aanvallen zolang dat nodig is'
Goedemorgen leuk dat u kijkt naar Oplopende Spanningen in het Midden-Oosten, liveblog 23 zag u hier
LIVEBLOG 21. Mojtaba Khamenei verkozen tot nieuwe Opperleider Iran
Oplopende spanningen in het Midden-Oosten? LIVEBLOG 20 las u hier.
LIVEBLOG 11. VS wil opstand, bewapent de KOERDEN, 'zoon Khamenei verkozen tot ayatollah', Israëlische F-35 schiet Iraanse straaljager neer
Wees erbij vanaf de eerste rij, vorig liveblog hier
Vreemd tweetal over Khamenei's dood en 'opvolger', Europa's de-escalatiefetisj en de polariteitswissel tussen Europa en Midden-Oosten
Beslist niet voorbij de waan van de dag [**LIVEBLOG HIER**] - zondagavond opgenomen