Nieuwe 'opperleider' nerveuze zweetneus en net als Hunter Biden de broer die had moeten sterven Mojtaba Khamenei is benoemd en ingezworen, maar er is nog altijd NIETS van hem vernomen: geen geschreven tekst, geen audio, geen video en al helemaal geen publieke verschijning. En hoe geestig het ook is, die video van een kartonnen uitsnede met zijn hoofd erop is natuurlijk AI, maar dit vertoon van zijn ingelijste foto bij een ceremonie is wel echt. Hedenochtend schreef de New York Times voor het eerst op basis van Iraanse bronnen iets over zijn mogelijke toestand en locatie: "One reason is concern that any communication could reveal his location and put him in danger, according to three Iranian officials speaking on condition of anonymity to discuss a sensitive subject in Iran. (...) But another factor is that Mr. Khamenei, 56, was injured on the opening day of the attack by Israel and the United States, they said. The three Iranian officials said they were told by more senior figures in the government over the past two days that Mr. Khamenei had suffered injuries, including to his legs, but that he was alert and sheltering at a highly secure location with limited communication." Amerikaanse en Israëlische inlichtingen vermoeden ook dat hij gewond is geraakt, en bovendien noemde Iraanse staatskanalen hem al meermaals "janbaz jang", wat zoiets als 'gewonde oorlogsveteraan' betekent. Kortom, niet bepaald een vliegende start voor de man die het regime moet 'herstellen'. Afijn we gaan weer LIVE.

Update 08:07 - Sky News meldt dat een van de zeven Iraanse voetbalsters die asiel kreeg in Iran van gedachte veranderd is, en toch terugkeert naar haar thuisland.

Update 08:09 - Toch een novum: de eerste video van een in de lucht bijtakende B-21 Raider, de opvolger van de legendarische B-2 Spirit. De Amerikaanse luchtmacht kondigde eerder al aan dat maker Northrop Grumman de productiesnelheid met 25% op zou voeren, om de nieuwe vloot sneller op te leveren.

Update 08:27 - Video: het hoofd van de Iraanse politie Ahmad Reza Radan zegt op de Iraanse NOS dat "Als demonstranten de straat op gaan op verzoek van de vijand, wij hen als de vijand en niet als demonstranten zullen beschouwen. (...) Al onze jongens hebben hun vinger op de trekker, ter bescherming van de Islamitische Revolutie." En ja, dat is dezelfde Radan die tijdens de demonstraties op 7 januari nog zei dat de politie 'op elke demonstrant zou jagen, tot de laatste man'.

Update 08:37 - Volgens de zoon van Iraanse president Masoud Pezeshkian, Yousef Pezeshkian, is de opperleider 'veilig'. In een Telegram-post schrijft hij: "I heard news that Mr Mojtaba Khamenei had been injured. I have asked some friends who had connections. They told me that, thank God, he is safe and sound." Maar nog altijd geen sound van hem vernomen.

Update 08:41 - Kroonprins Pahlavi publiceert een nieuwe videoboodschap. Strekking: 'We verkeren nu in de beslissende fase'. En sluit af met: "Await my final call."

Update 08:56 - Israël deelt nieuwe beelden van luchtaanvallen op Iran, waar ook duidelijk in beeld soldaten (en niet alleen voertuigen) uitgeschakeld worden.