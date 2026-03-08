Nogal een bericht van Axios hedenochtend, waarin te lezen staat dat Amerika en Israël zouden overwegen speciale eenheden Iran in te sturen om het verrijkte uranium veilig te stellen. En daarbovenop zou overwogen worden het Iraanse olie-eiland Kharg (wiki), met zo'n 10.000 inwoners en verantwoordelijk voor de export van 90% van Iraanse aardolie, te annexeren. Over de overwogen uranium HEIST schrijft Axios: "The U.S. and Israel have discussed sending special forces into Iran to secure its stockpile of highly enriched uranium at a later stage of the war, according to four sources with knowledge of the discussions. (...) Any operation to seize the material would likely require U.S. or Israeli troops on Iranian soil, navigating heavily fortified underground facilities in the middle of a war. (...) It remains unclear whether it would be an American, Israeli or joint mission. (...) The mission would likely involve special operators alongside scientists, possibly from the International Atomic Energy Agency (IAEA)." Het gaat hierbij over zo'n 450 kilogram aan 60% verrijkt uranium. Nou, krijg het maar eens gevangen en verplaatst onder vuur. En over de inlijving van dat olie-eiland schrijft het: "Beyond the uranium, administration officials tell Axios there has also been discussion of seizing Kharg Island, a strategic terminal responsible for roughly 90% of Iran's crude oil exports." Afijn, we gaan weer LIVE.

Update 08:48 - Premier Rob Jetten plaatst nieuwe video: "Mijn oproep: sta vandaag stil bij Internationale Vrouwendag. Juist ook de mannen." Hekelt dat hij voor een fotomuur staat met enkel mannelijke premiers staat. Geen woord over Iran.

Update 08:52 - Voorzitter van Irans 'Veiligheidsraad' loopt extreem tof te doen op Twitter: "It has been reported to me that several American soldiers have been taken prisoner. But the Americans claim that they have been killed in action. Despite their futile efforts, the truth is not something they can hide for too long." Is natuurlijk geen woord waar van. En boven de Witte Huis-video van zes gedode Amerikaanse soldaten deelt hij een foto van Nasrallah die het 'T-gebaar' maakt ('je komt verticaal/staand, en vertrekt horizontaal/dood). Maat, NASRALLAH IS DOOD en die twee anderen op de foto waaronder Soleimani ook. Net als Khamenei en je gehele commandoketen. Ten diepste onserieuze mensen.

Update 09:00 - Iraanse staatsmedia berichten dat er volgens vooraanstaand lid van de 'Raad van Experts' Mohammad-Mahdi Mirbagheri een 'meerderheids-consensus is bereikt over wie de opvolger' van ayatollah Khamanei wordt, en dat er enkel nog wat formaliteiten in de weg staan. BENIEUWD (of-ie nog leeft voordat hij officieel benoemd wordt). Opmerkelijk: Khamenei is nog altijd niet opgebaard en begraven.

Update 09:11 - Al negen dagen geen internet in Iran.

Update 09:18 - De IDF plaatst een bericht in Farsi, waarin het heel nadrukkelijk zegt dat het de 'Raad van Experts' aan zal vallen als deze straks voor het eerst in decennia weer bijeenkomst in Qom. Vertaald: "We willen u laten weten dat de staat Israël zal blijven optreden tegen elke opvolger en iedereen die een opvolger probeert aan te wijzen. Wij waarschuwen iedereen die van plan is de vergadering voor de opvolgerselectie bij te wonen: we zullen niet aarzelen om ook jullie als doelwit te kiezen. Dit is een waarschuwing!"

Update 09:45 - Pijn & Verdriet: de IDF meldt dat het meerdere Iraanse F-14 Tomcats heeft vernietigd. Misschien wel het mooiste marine-jachtvliegtuig ooit (met vleugels naar achteren), ooit een cadeautje van de Amerikanen. TRIBUTE VIDEO hier.

Update 10:07 - De IDF bevestigt dat het meerdere Iraanse Quds Force-commandanten heeft uitgeschakeld in Beiroet. "Key commanders in the IRGC’s Quds Force's Lebanon Corps who operated in Beirut. The commanders of the Quds Force's Lebanon Corps operated to advance terror attacks against Israel, while also operating for the IRGC in Iran. The Iranian terror regime operates systemically in the heart of the civilian population in Iran & Lebanon. Prior to the strike, steps were taken to mitigate civilian harm." Dat betrof deze ronde de eerste aanval in centraal Beiroet, per precisie-luchtaanvallen op deze hotelkamers, waarbij omliggende kamers intact bleven.

Update 10:18 - Nederland stuurt een Defensievliegtuig naar Oman om gestrande reizigers op te halen. En dat scheelt, want commerciële tickets zijn soms wel 11.000 pleuro de neus!

Update 10:31 - LOL, de Britten komen er nu achter dat de Amerikanen niet echt zitten te wachten op hun vliegdekschepen.

Update 11:00 - Bibi plaatst een video die een combinatie is van vliegdekschepen, straaljagers, huilende Iraanse geestelijken, dansende Trump en dansende Iraniërs.

Update 11:05 - Teherans olieregen is voorbij, "but breathing the air feels quite toxic", aldus CNN's man in Teheran (met toestemming van regime). Zwarte wolken hangen inderdaad nog overal boven de stad.

Update 11:10 - De Israëlische luchtmacht viert: INTERNATIONALE VROUWENDAG.

Update 11:23 - De IDF zegt dat het de afgelopen 24 uur 400 doelwitten in westelijk en centraal Iran heeft uitgevoerd.

Update 11:41 - Woordvoerder van de Revolutionaire Garde stelt dat Iran er nog minstens zes maanden enorm zin in heeft: ""Iran is "fully prepared" at the current level of activity to engage in a "high intensity six-month war"." Waarschijnlijk bedoelt hij dat ze er volledig op voorbereid zijn de komende zes maanden op het huidige tempo te blijven sterven.