WEEDU wat een leuke bezigheid is in Nederland? Met je Amsterdam-Noordse havermelkhardloopclub in het zuurdesemcafé met een zwik mededubbelmodalers een wit natuurwijntje naar binnen naaien en dan schouderkloppend een Rode Lijn trekken bij INTERNATIONAAL RECHT, want sjongejonge wat is die Trump is toch een lul de behanger, en gut wat hebben we allemaal toch weer een verstand van internationaal recht. 1x International Law van Shaw open gehad (eigenlijk alleen besteld) maar poeh hey, Internationaal Recht, echt wel.

Een volk gaat decennialang gebukt onder de tirannie van een massamoordenaar, onderdrukker, vrouwenhater, levenshater, en iedereen die in opstand komt wordt opgepakt of afgemaakt. Moeders bij de graven van hun zonen en vaders bij de graven van hun dochters, allemaal worden ze afgeknald, in kerkers gesmeten of moeten ze vluchten - met een beetje pech zelfs naar Nederland. Studenten afgemaakt, journalisten in de cel gepleurd, verboden te dansen, verboden een muziekinstrument te bespelen, verboden te zingen, verplicht om als vrouw in een stoffen gevangenis te lopen, segregatie, censuur, haat, achterdocht, verdriet en ellende, maar altijd HOOP. Iran is zo'n prachtig land met prachtige mensen, maar helaas ook met een KUTREGIME dat uit de weg geruimd moest worden. Toen dat proces werd opgestart, en al die onderdrukte en gevluchte Iraniërs dolblij de straat op gingen, in podcasts huilden en in pennen klommen, waren wij als seculiere, vrijgevochten en progressieve Nederlanders (met onze homoseksuele premier) ook wel een beetje blij toch? Toch? TOCH???