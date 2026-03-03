GSTV StamCafé. De Nederlandse reactie op de aanvallen op Iran: slappe hap
Nederland is echt het blikje kindercola van de internationale betrekkingen
WEEDU wat een leuke bezigheid is in Nederland? Met je Amsterdam-Noordse havermelkhardloopclub in het zuurdesemcafé met een zwik mededubbelmodalers een wit natuurwijntje naar binnen naaien en dan schouderkloppend een Rode Lijn trekken bij INTERNATIONAAL RECHT, want sjongejonge wat is die Trump is toch een lul de behanger, en gut wat hebben we allemaal toch weer een verstand van internationaal recht. 1x International Law van Shaw open gehad (eigenlijk alleen besteld) maar poeh hey, Internationaal Recht, echt wel.
Een volk gaat decennialang gebukt onder de tirannie van een massamoordenaar, onderdrukker, vrouwenhater, levenshater, en iedereen die in opstand komt wordt opgepakt of afgemaakt. Moeders bij de graven van hun zonen en vaders bij de graven van hun dochters, allemaal worden ze afgeknald, in kerkers gesmeten of moeten ze vluchten - met een beetje pech zelfs naar Nederland. Studenten afgemaakt, journalisten in de cel gepleurd, verboden te dansen, verboden een muziekinstrument te bespelen, verboden te zingen, verplicht om als vrouw in een stoffen gevangenis te lopen, segregatie, censuur, haat, achterdocht, verdriet en ellende, maar altijd HOOP. Iran is zo'n prachtig land met prachtige mensen, maar helaas ook met een KUTREGIME dat uit de weg geruimd moest worden. Toen dat proces werd opgestart, en al die onderdrukte en gevluchte Iraniërs dolblij de straat op gingen, in podcasts huilden en in pennen klommen, waren wij als seculiere, vrijgevochten en progressieve Nederlanders (met onze homoseksuele premier) ook wel een beetje blij toch? Toch? TOCH???
LOL (Laatste Ontwikkelingen Liveblog)
Update 21:16 - Israëlische inlichtingen denken trouwens dat verkozen wordt tot nieuwe opperleider van Iran: deze Mojtaba Khamenei. Kind van de duivel, hardliner net als z'n pa. "Hij heeft onder meer zijn steun uitgesproken voor het onderdrukken van tegenstanders van het regime binnen Iran en voor een militante en agressieve politiek jegens externe vijanden." Khamenei jr. doceert sjiitische ellende in Qom, de heilige stad, en heeft nauwe banden met de Revolutionaire Garde
Update 21:29 - Volgens Marco Rubio heeft de drone op het VS consulaat te Dubai niet het hoofdgebouw geraakt, maar een parkeerplaats naast het gebouw. "Secretary Rubio tells reporters that all personnel is accounted for."
Update 21:48 - Iran International (geen staatsmedia) meldt dat Khamenei junior reeds is verkozen tot opperleider, onder druk van de Revolutionaire Garde. Weet u wie trouwens ook bedreven is met gardes?
Update 22:07 - Nieuwe raketbarrage vanuit Iran, alarm in Tel Aviv, ook explosies te horen
Update 22:15 - Volgens John Hudson van de WaPo heeft een Iraanse drone het CIA-kantoor in Saudi-Arabië geraakt. "(...) in what would amount to a significant symbolic victory for the Islamic Republic as it lashes out at U.S. targets and personnel across the Middle East." Gaat Trumpie niet leuk vinden, deze speldenprikken
Update 22:22 - WHOA & belanghebbend nieuws van ITV, dat meldt de VS en Israël een gewapende opstand proberen te ontlokken met behulp van Koerdische vechters. Reeds sinds vorig jaar zouden er wapens Iran in gesmokkeld zijn om duizenden Koerden te bewapenen. Zij zullen 'binnen enkele dagen' een grondoperatie starten. De Amerikaans-Israëlische aanvallen van de voorbije dagen zouden er deels op gericht zijn om de Koerden vrij baan te geven
Update 23:00 - De VS bevestigt aan de Washington Post nu dat de ambassade in Riyadh is geraakt door twee drones, maar laat niet weten of het ook om een CIA-gebouw gaat. De CIA zelf weigert commentaar
Update 23:10 - Volgens Tasnim (Iraanse staatsmedia) is er een F15 neergehaald. Eerst zien, dan geloven
Update 23:15 - Nog meer over de opstand die moet plaatsvinden in Iran, nu ook gebracht door CNN. De CIA werkt samen met Koerdische oppositie in Iran om een volksopstand te ontketenen. De grondoperatie moet over een paar dagen beginnen
#BREAKING Iran's Assembly of Experts elected Ali Khamenei's son Mojtaba as the next leader under pressure from the Revolutionary Guards, informed sources told Iran International.https://t.co/1kNzoCcJPW pic.twitter.com/Tf6HfZMz88— Iran International English (@IranIntl_En) March 3, 2026
Pas nou op met die hete brij straks gaat Jan Paternotte er nog omheen draaien
