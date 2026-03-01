Even bijkomen van het weekend waarin Israël en Amerika Iran aanvielen , de Revolutionaire Garde onthoofden , waarna er volle bak gespeculeerd werd over het lot van Khamenei, die in weerwil van het AD inderdaad hartstikke dood bleek, waarna (wat er over is van) het regime als een woedende maar onhandige dronkelap om zich heen begon te maaien , en vervolgens klap na klap na klap incasseerde (maar er ook een paar uitdeelde)

Slecht nieuws voor pacifisten: het is oorlog. Ja nee goed, dat is het altijd wel, maar nu zijn er landen bij betrokken die pacifisten heel stom vinden en/of een grote culturele invloed op ons hebben en is het dus de hele dag op teevee en zo, wat dan weer een uitgelezen kans biedt voor pacifisten om heel nadrukkelijk te laten blijken dat ze tegen oorlog zijn. Dus niet: voor oorlog en allemaal lijken en bloed en verscheurde families en verwoeste woonwijken en beste vrienden die elkaar nooit meer terug zullen zien en kinderen met ontbrekende ledematen en dood en verderf en honger en bommen en granaten, maar tégen. Heel nadrukkelijk. Goed en mooi, moedig en dapper. Niet zelden mensen die de hele dag tegen nazi's ageren én sans ironie "fighting for peace is like fucking for virginity" op een t-shirt/poster/BlueSky-account hebben staan. Nou goed, het is inderdaad stom, oorlog, maar Insha'Allah levert het straks een vrij Iran op, en anders leidt het vast tot goede kunst, meer specifiek liedjes, want dit topic gaat eigenlijk over oorlogsmuziek, want de grote zaken in het leven leveren nu eenmaal de beste kunst op. Afijn, de favoriete oorlogsdeuntjes van de GS-redactie na de breek.

LAATSTE LIVEBLOG: Hierrrr teruglezen