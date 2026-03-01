Er gebeurde een hoop gisteren. Israël bombardeerde Ali Khamenei en de 40 rovers naar hun mallemoer [HIER LIVEBLOG IRAN], en D66 hield een congres. Ook aanwezig: Hanneke van der Werf, Tweede Kamerlid met de portefeuille Buitenlandse Zaken, femicide en sociale media (wel echt de grote drie, qua portefeuilles). En die kreeg een vraag. Over wat ze er van vond. Maar ja. Dat is ingewikkeld natuurlijk, zeker als je er net over hebt getwitterd. Of was zij dat zelf niet, maar haar social media team? Hoe dan ook. Het kan wél. Dit soort clowns in de Kamer.