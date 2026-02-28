Het gaat los in het Midden-Oosten (liveblog hierr) maar voor nu is het ALL EYES ON HET NBC CONGRESCENTRUM IN NIEUWEGEIN. Daar is D66 tezamen voor een Aan De Slag-dag vol Het Kan Wél-geweld. Dadelijk spreekt premier in bange dagen Rob Jetten zijn partij - en de natie - toe over de stand van het land, zijn net aangetreden kabinet, en vermoedelijk hoe 'zorgelijk' het allemaal is wat Trump as we speak aan het uithalen is. Gelukkig bestaan er nog democraten en gelukkig zitten die allemaal in Nieuwegein. Eerder vanochtend mochten alle D66-bewindslieden hun cv laten zien zich voorstellen aan de leden en straks dus de Grote Leider. We hopen op een speech waar we nog jaren over praten, waar de droom van Dr. King bij verbleekt en die ons heel misschien het grote gemis van Dick Schoof doet vergeten. We monitoren: de premier.

UPDATE - Jetten had een matig walk-on muziekje. LOL: "NEDERLAND EN DE EU ROEPEN OP OM DE-ESCALATIE VERDER TE VOORKOMEN"

UPDATE - Na 2 zinnen Iran een lofzang voor Pechtold en shout out naar Jan Paternotte.

UPDATE - Over de overwinning; "Het was, zoals mijn oma gezegd zou hebben: buitengewoon." Ook Jorrit Bergsma is een soort D66, vertelt de premier. Ouderen, leraren, jongeren, mensen die oliebollen bakken voor hun zieke buurvrouw, zijn dan weer allemaal een soort Jorrit Bergsma.

UPDATE - "Laten we ons niet afvragen wat de nieuwe politiek ons kan brengen, laten we onszelf afvragen hoe wij zelf kunnen bijdragen aan nieuwe politiek." ASK NOT WHAT YOUR GOVERNMENT CAN DO FOR YOU

UPDATE - "De man die altijd zal luisteren naar de zachte stem, Hans Vijlbrief", hij bedoelt de man die altijd luistert naar geyle rapnummers.

UPDATE - "Europese waarden betekenen overal opkomen voor de vrijheid van mensen", klinkt opnieuw als een steunbetuiging voor de aanval op Iran! Even later: 'Gemeenteraadsverkiezingen misschien wel de belangrijkste verkiezingen!'. Factcheck: Onjuist.

UPDATE - HET KAN WEL! Afgelopen.