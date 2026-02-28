achtergrond

Groep Markuszower kielhaalt Wilders, PVV-voorman had geen zin in verkiezingsdebatten en greep opgeklopte terreurdreiging aan als smoes

En dat in de Volkskrant, broedermoord deluxe (broedermoord heet trouwens ook wel fratricide, niet te verwarren met fracticide)

Oorlog tussen Israël, Iran en Amerika Gidi Markuszower en Geert Wilders. De handschoenen zijn uit en hangen ergens buiten naast de gore was van de PVV. Als volgt: toen Greet afgelopen oktober op het laatste moment een verkiezingsdebat afzegde wegens terreurdreiging, ging dat helemaal niet om terreurdreiging, maar omdat hij helemaal geen zin had in 'die stomme debatten'. Een paar dagen eerder appte hij Markuszower al of die 'een list wilde verzinnen'. Heel gek maar dat appverkeer staat vandaag in de Volkskrant en het wordt: alleen maar erger. ("Verzin een smoes dat ik niet hoef te gaan." "Maar hoe verkoop ik dat nu zonder dat ze me voor lafaard uitmaken?" Om 13.16, vlak voor het debat, en 12 minuten voor het nieuwsbericht over (verijdelde) terreurdreiging: "Please, please, please.") De verdachten zijn dan al aangehouden, volgens de NCTV is er geen 'restdreiging', de eveneens bedreigde Bart de Wever werkt dan ook gewoon door (Wilders hervat zijn campagne vijf dagen later).

Tevens in de Volkskrant: volgens Markuszower is Wilders een verschrikkelijke baas, terwijl René Claassen Wilders als baas verschrikkelijk vond, een lezing die overeenkomt met die van Hidde Heutink, die het leiderschap van Wilders als verschrikkelijk heeft ervaren. Shanna Schilder vond Wilders dan weer een verschrikkelijk baas, Nicole Moinat heeft ook andere bazen gehad maar die waren niet zo verschrikkelijk als Wilders, en na lang peinzen is ook Annelotte Lammers tot de conclusie gekomen dat Wilders als baas eigenlijk helemaal niet leuk was, maar verschrikkelijk.

Dit is wat ze 'pretty damning' noemen

28-02-26 | 09:30

