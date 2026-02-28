Oorlog tussen Israël, Iran en Amerika Gidi Markuszower en Geert Wilders. De handschoenen zijn uit en hangen ergens buiten naast de gore was van de PVV. Als volgt: toen Greet afgelopen oktober op het laatste moment een verkiezingsdebat afzegde wegens terreurdreiging, ging dat helemaal niet om terreurdreiging, maar omdat hij helemaal geen zin had in 'die stomme debatten'. Een paar dagen eerder appte hij Markuszower al of die 'een list wilde verzinnen'. Heel gek maar dat appverkeer staat vandaag in de Volkskrant en het wordt: alleen maar erger. ("Verzin een smoes dat ik niet hoef te gaan." "Maar hoe verkoop ik dat nu zonder dat ze me voor lafaard uitmaken?" Om 13.16, vlak voor het debat, en 12 minuten voor het nieuwsbericht over (verijdelde) terreurdreiging: "Please, please, please.") De verdachten zijn dan al aangehouden, volgens de NCTV is er geen 'restdreiging', de eveneens bedreigde Bart de Wever werkt dan ook gewoon door (Wilders hervat zijn campagne vijf dagen later).