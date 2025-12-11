Ronald van Tiggelen, het PVV-Statenlid dat vertikte om te remmen voor demonstranten van 'Kappen met Kolen', wordt VERVOLGD voor het aanrijden van een demonstrant. De klimaatwappen stonden in maart met een groot spandoek de weg voor het provinciehuis van Noord-Holland te blokkeren toen Van Tiggelen daar wilde wegrijden. Hij besloot te doen wat veel mensen zouden willen doen maar wat natuurlijk niet zo slim is en al helemaal niet voor een volksvertegenwoordiger: Niet remmen, dwars door het spanddoek heenrijden en daarbij een van de activisten aanrijden. Die activist deed aangifte en nu zegt het OM dus ja ho eens even misschien had je niet midden op de weg moeten gaan staan FOEI RONALD. De aangereden Kappen met Kolen-kameraad kampte na het incident met een lichte hersenschudding, een zere rug en wat pijn in de knie.