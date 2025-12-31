Wij vroegen. U draaide. Na een officiële stemmentelling door uitgeefster en allround baas Lady Di heeft GS Magenta BV alsmede de redactie van de webzijde GeenStijl besloten dat de GeenStijl App, ook wel bekend als dat kutding dat niet werkt, de tyfus kan krijgen. Nadat u op dit topic massaal reaguurde met OPTIE 1 ('Stoppen met die hele app'), hebben wij besloten de GeenStijl app per 1 januari van het volgende jaar (morgen dus) kapot te maken. Vanaf dan is het niet meer mogelijk GeenStijl topics te lezen op GeenStijl en/of te reaguren via de GeenStijl app. Wie dat toch probeert riskeert een boete alsook andere handhavingsmaatregelen die onze Jorissen nog moeten verzinnen.

Voor iedereen die dit topic op de app leest: STOP DAAR DUS ONMIDDELLIJK MEE. Van nu af aan leest u GeenStijl weer gewoon op wee wee wee punt Geen Stijl punt en el. Wilt u graag GeenStijl op uw startscherm houden, dan leggen de collegaatjes van seniorweb.nl u HIERRR uit hoe dat werkt. Veel surfplezier.