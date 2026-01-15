WTF. Robert Jensen dood door hartstilstand
WTF
Dit verzin je niet. Robert Jensen is overleden aan een hartstilstand. Jensen werd beroemd als radio-DJ, daarna berucht als televisiepersoonlijkheid en was uiteindelijk volledig ontketend als internetfenomeen (en wat voor een). Op het internet konden we zien dat het al een tijdje niet lekker met hem ging, maar 52 is gewoon tering jong voor een hartstilstand. RIP enzo, blijf zelf nadenken.
Gelukkig hebben we deze foto nog
Got to catch up with De Jensen Show host @robertjensen and hear this thoughts on #COVID19, #China & what the media could be doing better to cover it. We both agree it is #tijdvoorwaarheid pic.twitter.com/J6mLvloBMp— U.S. Ambassador to the Netherlands (@usambnl) May 12, 2020
Hier schrik ik van. Ik heb goede herinneringen aan Robert Jensen die veel te jong (52) plotseling is overleden aan een hartstilstand.— Henk Krol (@HenkKrol) January 15, 2026
Het was altijd bijzonder wanneer hij je interviewde. Scherp en heel anders dan al zijn collega’s. Ik ga hem zeker missen.https://t.co/DTRZkd55p6
Vanavond gaat de frituurpan aan en eten we bitterballen voor Robert— genuanceerd_rechts🇳🇱 (@DuRechts) January 15, 2026
