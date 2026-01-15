achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

WTF. Robert Jensen dood door hartstilstand

WTF

Dit verzin je niet. Robert Jensen is overleden aan een hartstilstand. Jensen werd beroemd als radio-DJ, daarna berucht als televisiepersoonlijkheid en was uiteindelijk volledig ontketend als internetfenomeen (en wat voor een). Op het internet konden we zien dat het al een tijdje niet lekker met hem ging, maar 52 is gewoon tering jong voor een hartstilstand. RIP enzo, blijf zelf nadenken.

Dit was: top

Gelukkig hebben we deze foto nog

Historisch

Bedroefde broer

Wijze woorden

Dit ook

Tags: robert jensen, dood, rip
@Ronaldo | 15-01-26 | 13:52 | 131 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.