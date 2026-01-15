Dit verzin je niet. Robert Jensen is overleden aan een hartstilstand. Jensen werd beroemd als radio-DJ, daarna berucht als televisiepersoonlijkheid en was uiteindelijk volledig ontketend als internetfenomeen (en wat voor een). Op het internet konden we zien dat het al een tijdje niet lekker met hem ging, maar 52 is gewoon tering jong voor een hartstilstand. RIP enzo, blijf zelf nadenken.