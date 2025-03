Sommige ex-beroemdheden gaan moppen vertellen tot er niemand meer moet lachen. Andere ex-beroemdheden gaan grappen maken over de neus van Dieuwertje Blok. En weer andere ex-beroemdheden duiken zo diep het konijnenhol in dat ze Laurens Buijs voorbij rennen. Zo is het dus met Robert Jensen, al vrij lang gek maar nog niet zo lang zo gek als nu. Bovenstaande samenvatting van zijn nieuwste aflevering (via) is trouwens een tikkie geflatteerd, omdat het nu lijkt alsof in zijn betoog nog enige samenhang zat. Quod non. GGZ, doe je ding.