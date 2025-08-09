Weesp, het is niet meteen ons favorietste stukje Nederland. Toch zou het mooi zijn voor mensen die in Weesp willen wonen, al is het maar omdat ze nu eenmaal ergens moeten wonen, dat die mensen in Weesp kunnen wonen. Zo zijn we dan ook wel weer. Wie helaas ook nog steeds in Weesp wonen: BIANCA EN KEES DE GRAAF van de stichting Flora en Fauna Bescherming Weesp. Die beginnen in november aan rechtszaak nummer 98 (ACHTENNEGENTIG!) om de bouw van 1500 woningen in de polder bij Weesp. Dat die woningen er komen is namelijk ZIELIG (en waarschijnlijk genocide) voor de heikikker, de rugstreeppad en de platte schijfhorenslak. Vanwege die bezwaren is iedere bouwtekening al meerdere malen herzien om de nieuwbouw maar van zoveel mogelijk sloten, poelen, faunapassages, petgaten en andere diervriendelijke meuk te voorzien, maar de strijd van het eco-echtpaar blijft onverminderd. Vanwege al die rechtszaken wordt er al sinds mei vorig jaar geen baksteen meer gelegd in het gebied en dat is: niet eens de eerste keer. Het dossier (met onder andere: het intimideren van ambtenaren) puilt uit en het procederen werd ze zelfs al eens verboden, maar dat vonnis werd later vernietigd. De juridische kosten en renteverliezen voor de bouwers wordt geschat tussen de 10 en 20 miljoen. Lekker gewerkt, Kees en Bianca.