Heel lang geleden in Den Haag, hier ver vandaan, woonden twee mensen die extreem veel van elkaar hielden. Ze heetten Rob en Henri. Af en toe vochten ze elkaar de tent uit maar op een gegeven moment lagen ze alleen nog maar bij elkaar in bed. Ze deden immers mee aan de populariteitsverkiezing van hun land. Rob werd eerste en Henri werd vijfde. Er zit niets anders op, we moeten samen vrijen! Ze waren helemaal niet gelukkig met elkaar maar ze moesten wel een kind baren, anders zou hun valse nicht Jesse een kind baren. Het was een bijzonder kind, dat was ze namelijk verteld door Wierd Duk. Hij was de boodschapper van God. Ook had hij verteld dat ze het kindje Wolfje moesten noemen. WOLFJE! Wat een mooie naam!

Op een dag hoorden Rob en Henri dat ze naar een van de tien nieuwe steden moesten gaan. De naam van de stad was Pechtoldlehem, daar was Rob namelijk gebouwd. Els_Rechts, de hoogste baas van het land, had ze dat gezegd. Rob maakte zich zorgen, maar Henri had contact met Freek Vonk. "Wat nou als de wolf onderweg wordt geboren? Straks bijt hij nog kinderen!" Nee hoor, concludeerde Freek Vonk: "Wolven zijn heel lieve teringjoekels, tering, holy moly, holy konker, laterrrrr." Henri troostte Rob, dat had hij afgekeken van een of andere ravissante Argentijnse immigrant genaamd Nico. Henri en Rob hadden alleen weinig geld, want ze hadden een huis in Amsterdam en daar was net de OZB afgeschreven. Gelukkig konden ze nog net een goedkope fatbike uit China halen, een Ouxi V8. Nou en daar gingen ze, op die lelijke fatbike, Henri achter het stuur en Rob achterop - Rob was zwanger van een enorme wolf. Ze negeerden alle verkeersregels. Gelukkig mochten ze de milieuzone van Pechtoldlehem in met hun fatbike.

"Kutkut ik ga een wolf baren", zei Rob toen ze ter hoogte van de Utrechtse Heuvelrug waren. Nou dan gaan we hier toch herberg 'azc Albergen' in! "Herberg Albergen zit al vol", zei Monique Hansler, de herbergier. "Donder maar op!" Gelukkig was er nog plek in DE STAL. De plek waar stront en pies verzameld worden, namelijk de commentsectie van de NOS op Facebook. Er liep een Haan in de stal, de haan heette Wilma. "Kom jij ook maar binnen", zei Henri tegen de fatbike. "Jij hebt ons zo goed geholpen! Jij zult wel moe zijn!" En zo mocht de fatbike binnen staan, naast Wilma Haan en alle schele koeien van boer Mark van den Oever. Ineens keek Rob naar Henri. "ONS WOLFJE KOMT!"