Lang geleden in een universum heel ver weg van Henk en Ingrid woonden twee mensen die veel van elkaar hielden. Hun namen waren Jozef Klaver en Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans. Eerst waren ze kansloos vrijgezel, maar toen gingen ze toch maar met elkaar vrijen. Gut gut wat waren ze samen gelukkig en wat lagen ze samen lekker in de rood-groene stro. Ze werden nog gelukkiger toen ze merkten dat ze een kindje zouden krijgen: een engel genaamd Maurice de Hond had het zelf gepeild. En het was een bijzonder kind! Het kind ging vrede brengen aan alle mensen. Engel Maurice had gepeild dat de boodschapper van het volk 'Geert' zou heten. Het kind was de meeuwsias!

Op een dag hoorden Jozef en Franciscus Cornelis Gerardus Maria dat ze naar Den Haag moesten gaan.

Hoe moet dat nou, dacht Franciscus Cornelis Gerardus Maria. Ik heb een veel te dikke buik voor die reis naar Den Haag! Hij zei tegen Jozef Klaver: "Wat zou er gebeuren als we gewoon niet naar Den Haag gaan? En lekker in Brussel blijven?" Dat mag niet van Esther-Mirjam Sent! "Maar ik kan niet", huilde Franciscus Cornelis Gerardus Maria. "Ik ben zo moe en zo dik." Hij werd getroost door zijn genderneutrale man. "Ga maar lekker slapen in de business class van het privévliegtuig." Ze gingen op weg naar Den Haag. Franciscus Cornelis Gerardus Maria werd op de rug van een ezel van Troje richting het privévliegtuig gereden. De ezel was genaamd Stephan van Baarle. Sjonge jonge wat was het druk op de weg. De reis duurde heel lang want schaap Ten Broeke blokkeerde de snelweg. Ze was boos dat er te weinig mensen waren vermoord op 7 oktober. Eenmaal in Den Haag aangekomen moesten onze hoofdrolspelers op zoek naar een hotelletje. Een beetje kwaliteit en niet zo'n vieze stal, want Franciscus Cornelis Gerardus Maria had net een miljoenenpand gekocht in Maastricht. "Ho ho het is gewoon een heel groot rijtjeshuis", jammerde hij. In Den Haag wilde hij per se in Des Indes omdat ze daar zo'n goed ontbijtbuffet hebben. Gelukkig was er in Des Indes nog wel plek want de belastingbetaler draait er toch voor op.