Lieve kindertjes, jullie hebben van ons nog het paasverhaal tegoed. Het paasverhaal is het verhaal van JEZUS (foto). Jezus groeide op in Heerlen en zijn beroep was Timmermans. Toen hij als Jezus werd verkozen, werd hij door zijn rode discipelen binnengehaald als een koning, een beetje zoals Oos Kesbeke de koning van de augurken is. Het volk van Jezus verwelkomde Hem met havermelk in de koffie, windmolens en dure natuurwijn. HOSANNA! GEZEGEND IS HIJ DIE KOMT IN DE NAAM VAN WIM KOK! Maar niet iedereen was even enthousiast over Jezus. De hogepriesters van de groene kerk, verscheidene lieden van Hamas en allround levenshaters mochten Jezus niet en hadden plannen om Hem overboord te janken. Maar eerst nog even wat dingetjes verbieden, heh! heh!

De steenrijke Jezus vond het geweldig om met zijn discipelen te zeiken over alle dingen die klote zijn: problemen met asielzoekers, poep op de stoep, de oorlog in Gaza, Poetin, de dood van de Paus, voortdurend explosies overal, maar vooral de situatie op de beurs. Jezus had namelijk allerlei aandelen NVIDIA, Nutreco en Tesla. "ALLEMAAL de schuld van rechts", baalde Jezus dan, waarop Hij al schijtende op zijn gouden wc-pot weer een of ander nikszeggend en onboeiend essay schreef om dat duidelijk te maken. Boeien Jezus! Vroeger hield Jezus heel erg veel van vlaai en zat Hij alleen maar met z'n bips op een ezel, maar tegenwoordig kan Hij weer fietsen. Prachtig! Enfin, lang verhaal kort, op een dag hoorde Jezus dat Hij verraden zou worden door Tim Hofman.

Deze Tim Hofman had een deal gesloten met een roedel familievloggers om Jezus te verraden. Hij leidde zijn soldaten, het bataljon Bellinga, naar een tuin waar Jezus een vlaai zat te knallen. Daar werd Tim Hofman BOOS op Jezus. Toen wisten de Bellinga's wie ze moesten hebben! De arme Jezus werd aan het kruis geslagen door Luan Bellinga.

Iedereen bij de PvdA was wanhopig en ze kwamen samen om te vergaderen. Het was een grote bukkake van Zwarte Kip-advocaat, sjoelbakken, thermostaten op 25 en sanseveria's. De PvdA'ers dachten: WAT NU? Marjolein Moorman blijkt helemaal niet zo snugger en Kati Piri vindt Hamas stom! Wij vinden Hamas wél leuk! Moeten we dan echt Habtamu, de echte Fries, de nieuwe Jezus maken?

Maar nee hoor, die echte Fries werd met één compliment onschadelijk gemaakt. Want wat bleek? Jezus heeft eeuwig leven. Hij heeft zelfs Ursula, Donald Trump en een dikke buik overwonnen! Jezus is er voor ons, voor jullie, voor jou en voor mij, maar toch vooral voor zichzelf. Welnu, drie dagen na zijn dood stond Jezus weer op. Het was een geweldige wederopstanding, zoals die ene keer dat de favoriete voetbalclub van Jezus (Roda JC, dat staat voor: Roda Jezus Christus) terugkwam van een achterstand. Jezus schreef maar weer eens een ingewikkeld essay om de arbeiders nog verder van zich te vervreemden. "Ach wat kan mij het ook verdommen, ik woon toch in een miljoenenhuis", zei hij. "Wat een stomme Timmermans", zei het volk, maar ze zaten er mooi wel mee opgescheept. De eerste dag nadat Jezus was opgestaan uit het graf at hij een broodje ei. Nou en dáárom eten jullie vandaag dus paasbrood en moeten jullie eitjes zoeken in de tuin.

Einde. Groeten aan je schoonmoeder.