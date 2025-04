Schakelen we nu rechtstreeks naar Terneuzen (!) waar witte mensen op Witte Donderdag met een wit kruis met een enorme straatwaarde over straat lopen waar Anita Witzier (!) dan verslag van doet, en Wendy van Dijk (!) de verteller is. Hilarische aankondiging las u al eerder HIERRR op GeenStijl. En vanavond wordt er weer waarlijk doodgegaan. Ieder jaar hetzelfde liedje. Iedereen heeft die Jezus dan wel hoog zitten, maar die knakker leert verdomd weinig van fouten uit het verleden. En ook helemaal niemand die tegen hem zegt: bro, als je mensen met een wit kruis over straat ziet lopen --- WEGWEZON! Mocht u denken: WIE ZIJN DIE MENSEN? Hier op de NPO wordt haarfijn uitgelegd wie wie is en waarom Frederik Morsink uit Almelo meedoet, alsook MICK VAN WELY als "politiechef". Nu op NPO1