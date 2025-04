Jezus Christus kent u van de Bijbel en van zaterdags gescheld langs het voetbalveld van teleurgestelde vaders die hun zoons (of dochters!) voor de zoveelste keer zien verliezen van een ploeg die eigenlijk helemaal niet beter is. Maar wist u dat hij ook een hoofdrol speelt in de popcultuur? Daarin zien we Jezus nog weleens van een andere kant. Soms is-ie zwart, soms zingt hij, soms worden er grappen of liedjes over hem gemaakt en een enkele keer wordt hij zelfs belasterd. In NRC werd van de week nog de vraag opgeworpen of Jezus niet misschien een soort nieuwe Captain America of Spider-Man is. Nou, bij dat soort beledigingen moet je een grens trekken, en sowieso zou je dan eerder bij Thor uitkomen want die wist net als Jezus hoe een hamer te hanteren. Wij zijn best blij met de Jezus die we kennen, die heeft ons namelijk al zo ontzettend veel gebracht. Hij is nota bene voor onze zonden gestorven. Het leek ons daarom een goed idee, zo op de late avond van Stille Zaterdag, om nog eens terug te denken aan een aantal mooie momenten uit de popcultuur die er zonder Jezus nooit waren geweest. Een zalig opwarmertje voor de verrijzenis van morgen.

Wij wensen u alvast een vrolijk Pasen!