Hommeles tussen de hoge piefen van Trump met Elon Musk die Peter Navarro (economisch adviseur van de president) 'truly a moron' en 'Peter Retarrdo' noemt en Chinese staatsburgers die zich volgens de Oekraïense president Zelensky bij de Russische boots on the ground hebben gevoegd... Het gaat weer lekker op het wereldtoneel. Maar dan moet je maar denken: er is er ook nog Nederland, baken van rust, beschaving, koetjes en kalfjes, melk en brave concertgangers. In dit land keert na een politieke storm al snel de rust ten enenmale weder.

MAAR HET PROBLEEM, MENEER, DAT BLIJFT, want met de zomer in aantocht krijgen nietsvermoedende kermisbezoekers weer last van TUIG dat de boel voor iedereen verziekt. Je kent het wel. Je kent het tuig ook wel. Net zoals PVV-Kamerlid Van Meetelen, die kent dat tuig uit haar tijd als poffertjesbakker op de kermis. En zoals het een PVV'er betaamt zegt zij gewoon keihard waar het op staat als ze door Tom Staal gevraagd wordt wie nou wordt bedoeld met dat 'tuig': "allochtone jongeren". Ja, zo willen we het zien bij de PVV. Eindelijk weer eens kraakhelder dat rasechte PVV-geluid met een portie door Van Meetelen gebakken poffertjes op de neuzen van het tuig! De PVV is: TERUG!