Het was een supermooie dag gisteren. Geslaagd zullen we maar zeggen. Duizenden marcheerders met schitterende protestbordjes. Claudia was er, de politie was er, Aaf "al een jaar gescheiden" BC was er, zelfs Tim Hofman banjerde mee door de straten van Amsterdam. Ook de strontvervelende palliewappies waren uit hun tunnels gekropen om de sfeer te bederven en te Strijden for Palestine met rode Hamas-driehoeken en het dreigement om volgend jaar Clau, Aaf en Tim standrechtelijk te executeren op het Museumplein. Dus er zit niks anders op dan naar de GYM te gaan, sterk te worden, en die vervelio's en hun bro's bij het Rijksmuseum tegen de benen te fietsen en het kalifaat om te duwen, of zoiets. Draadje.