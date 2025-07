Van oorsprong zijn wij cynisch dus we kijken zelden ergens reikhalzend naar uit, maar voor de eerste editie van Elsfest maken we graag een uitzondering. Junior Twitteraar des vaderlands Els Rechts zit de godganse dag met allemaal gelijkgestemden op sociale media te mopperen om minder immigratie, eerlijk woningbeleid en transparantie richting de bevolking, maar tot haar grote verbazing haalt dat vooralsnog weinig uit, en dus is ze nu op het plan gekomen om met allemaal gelijkgestemden op het Malieveld te gaan staan mopperen om minder immigratie, eerlijk woningbeleid en transparantie richting de bevolking. Het kan niet anders of dat wordt: ontzettend gezellig. Vooralsnog staat de teller op €3515, wat toch de indruk wekt dat jullie A) iets tegen Els Rechts hebben of B) helemaal niet geven om minder immigratie, eerlijk woningbeleid en transparantie richting de bevolking. "Iedereen is uitnodigd (sic) die Timmermans niet wil als Minister-President!" Demonstraties zijn doorgaans uitgelezen kansen om naast hele normale lui te staan en als de opkomst hoog is, is het meestal een kwestie van uren voor de demonstranten al hun wensen cq eisen ingewilligd zien. Eerlijk gezegd kunnen wij ons geen betere besteding van een ongetwijfeld regenachtige nazomer-zaterdag indenken dan Elsfest. Ja, natuurlijk, boodschappen zijn duur, meer ervaringen zijn onbetaalbaar, dus trek nou maar lekker die poeplap en help Els Rechts de winter door aan een nieuwe garderobe demonstreren.