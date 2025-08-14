Eerste ochtendshow Gordon en Froukje (oja, dat was het):

Froukje: "Goeiemorgen Gordon!"

Gordon: "Dat hoorde ik toen ik net wakker werd ook al, maar dan in het Spaans, met de stem van een jonge Don Juan. Maar het kan ook Julio geweest zijn. HAHAHAHA!"

Froukje: "Heb je er een beetje zin in vandaag?"

Gordon: "In seks, altijd lieverd, HAHAHAHA! Maar heb jij zin in ons avontuurtje, schat? HAHAHAHA!"

Froukje: "Nou, ik ben..."

Gordon: "Zwanger? HAHAHAHA!"

Froukje: "Kom op nou Gordon!"

Gordon: "Op je schoot zeker? WOEHAHAHAHA!"

Froukje: "De eerste gast vanochtend, om ons in te werken, is Gerard Ekd..."

Gordon: "Joling. HAHAHAHA!"

Froukje: "Hoe ga ik dit in godsnaam volhouden met jou?"

Gordon: "Oh gaan we katten? Zo hoeft het niet meer voor mij hoor, ik hou van positiviteit. Je keek al zo zuur de hele tijd, zat je Tena Lady verkeerd. HAHAHA. Nee maar ik kan hier zó slecht tegen. Dat gezeik weer. Krijg allemaal maar lekker de kolere met je hele ochtendshow. Vond het sowieso al veel te vroeg. HAHAHAHA! Bel Edwin Evers maar of zo. Dag allemaal en de pleuris voor jou Botje, vuil secreet, of hoe je dan ook heet. HAHAHA!"

Wij hebben er ZIN AN!