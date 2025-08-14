EXCLUSIEF. Transcript eerste Radio 10 ochtendshow Vrouwtje de Nogwat en Gordon
PRIMEUR
Eerste ochtendshow Gordon en Froukje (oja, dat was het):
Froukje: "Goeiemorgen Gordon!"
Gordon: "Dat hoorde ik toen ik net wakker werd ook al, maar dan in het Spaans, met de stem van een jonge Don Juan. Maar het kan ook Julio geweest zijn. HAHAHAHA!"
Froukje: "Heb je er een beetje zin in vandaag?"
Gordon: "In seks, altijd lieverd, HAHAHAHA! Maar heb jij zin in ons avontuurtje, schat? HAHAHAHA!"
Froukje: "Nou, ik ben..."
Gordon: "Zwanger? HAHAHAHA!"
Froukje: "Kom op nou Gordon!"
Gordon: "Op je schoot zeker? WOEHAHAHAHA!"
Froukje: "De eerste gast vanochtend, om ons in te werken, is Gerard Ekd..."
Gordon: "Joling. HAHAHAHA!"
Froukje: "Hoe ga ik dit in godsnaam volhouden met jou?"
Gordon: "Oh gaan we katten? Zo hoeft het niet meer voor mij hoor, ik hou van positiviteit. Je keek al zo zuur de hele tijd, zat je Tena Lady verkeerd. HAHAHA. Nee maar ik kan hier zó slecht tegen. Dat gezeik weer. Krijg allemaal maar lekker de kolere met je hele ochtendshow. Vond het sowieso al veel te vroeg. HAHAHAHA! Bel Edwin Evers maar of zo. Dag allemaal en de pleuris voor jou Botje, vuil secreet, of hoe je dan ook heet. HAHAHA!"
Wij hebben er ZIN AN!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Het ondraaglijke geluid van Froukje en S10
Muziek luisteren was ooit bedoeld als iets leuks
Het Glazen Huis lijkt te beginnen
We kennen de details niet, dus dit topic is op de gok geschreven
Giel Beelen heeft seks gehad
More like GEIL BEELEN
LIVE SportCafé - Speelronde 33 Eredivisie
Hallo Hallo. Wie is daar op de radio?
NPO start NIEUWE radiozender & gooit weer dj's in lang en breed mislukt PR-construct Glazen Huis
Zullen we gewoon weer een keertje lekker zeuren over de radio??? JAAAAA laten we dat doen
Top 2000 onthoofd
2000 dagen nationale rouw
Top 2000 bouwt verificatiestap in want voor je het weet staat Bohemian Rhapsody op 1
We hebben alvast de Top 100 samengesteld