Hallo Hallo. Wie is daar op de radio?

Wist u dat de sportredactie van GeenStijl 2 x per jaar naar NOS Langs de Lijn luistert? Dan weet u dat nu. Op Speeldagen 33 & 34 van onze nationale Calimero Competitie Primera Division, als alle clubs op hetzelfde tijdstip spelen ipv die commercieel uitgesmeerde weekendmeuk vanaf donderdag voor de kijkcijfers. Allemaal foeballe om 14:30 uur, dan krijg je radio zoals radio is bedoeld, met knotsgekke onderbrekingen, hysterisch heen- en weer geschakel van Amsterdam naar Deventer, kudtmuziek die wordt weggedraaid, TeleTekst 818 en sportverslaggevers die eindelijk eens aan het werk moeten. Probeer het eens uit, het is echt awesome: LIVESTREAM