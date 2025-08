Zalige komkommer-ophef op X, het voormalige Twitter, gisteren: er waren wat XR-activisten naar de Gay Pride gevaren om de Booking.com-boot te blokkeren (wegens iets met Israël) en totale gek Harry Pettit had daar (waarschijnlijk door iemand anders gefilmde) video's van geplaatst. En toen vroeg de NOS aan Harry, die gek is, of ze die video's mochten gebruiken. Voormalig bijna premier van Nederland Ronald was verbaasd (huh) en ook elders werden de wenkbrauwen gefronst over het gezellige appje aan een radicaal gekkie. Maar degene die nog het meest geraakt was door de associatie met de NOS was: Harry zelf. Die wil namelijk TRIBUNALEN voor de NOS. Okee dan.