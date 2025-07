Fijne/happy/vrolijke Kwaku voor iedereen die het viert! Wat begon als Surinaams voetbaltoernooi is uitgegroeid tot een waar Nederlands festival, zoals alles wat in aanraking komt met Nederland uiteindelijk in een festival verandert. 50 jaar bestaat het zomerse Bijlmerfeest inmiddels, reden genoeg voor een stukje reclame bij de NOS. Daarin wordt Kwaku bij uitstek een divers festival genoemd. Want alle andere festivals zijn dat natuurlijk bij uitstek niet. Die sluiten juist allerlei bevolkingsgroepen uit. Festivals zijn dan ook racistisch. Maar Kwaku niet, nee, dat is een feestje voor IEDEREEN. Fotobewijs na de klik!