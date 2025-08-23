Handig. De Natuurbrandenkaart van Europa
goed weekend
Hallo Nederlander thuis of op vakantie in buitenland. Bent u in de gele, donkergele, donkerrode tot donkerzwarte delen van Europa? Kijk dan een beetje uit met het wegknippen van uw taxfree peuk. Het is droooooog (blaadjes op straat) en de boel staat zo in de hens. Zie ook: Brunssummerheide eergisteravond. Ook heel Nederland is allejezus ontvlambaar (OMG EESTERGA), op Flevoland na. DRONTEN HERE WE COME.
