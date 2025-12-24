Ten geleide

Aan ons de schone taak u deze kerst te behoeden voor al te veel gedoe omtrent en rondom overmatig alcoholgebruik en u te wijzen op wat wél zaligmakend is tijdens de twee fijnste volvreetdagen van het jaar. De bellen wijn lonken en gulzig als u bent denkt u altijd meer op te kunnen dan u op kan. Maar u moet niet naast uw schoenen komen te lopen, geen Tom Waesje doen, zeker niet het gourmetstel onder braken en absoluut vermijden gemene, kwetsende en onfatsoenlijke dingen te zeggen tijdens uw dronken tirades, want familieruzies en dergelijke toestanden zijn meer iets voor tv-mensen. Ter voorkoming daarvan hieronder onze leidraad voor die twee dagen, zo uitermate feestelijk dat het zelfs het voorstellingsvermogen van de herdertjes die bij nachte in het veld lagen te buiten gaat.

Eerste kerstdag

OCHTEND

Een goedemorgen en een zalige kerst! Het feest kan beginnen en het feest ís begonnen. Pantoffels aan, badjas vastknopen, even kijken of er sneeuw ligt (NEE ALWEER NIET) en rapido naar de woonkamer alwaar de kerstboom gracieus geurt en ja toch al een beetje begint te hangen zoals dat gaat met ALLES maar snel eropaf dus en vast de lichtjes aandoen. Kijk toch eens wat een mooie boom dit jaar hebben, ja oké vorig jaar was-ie wat groter en voller alleen deze was wel goedkoper gelukkig o nee zelfs dat niet enfin: tijd voor kerstkusjes aan de gezinsleden. Dit is het moment waarop u kunt gaan nadenken over drank - houdt het voorlopig bij non-alcoholische drank. Denk aan al dan niet verse jus, een appelsapje, thee, Hollandse Melk of koffie. Water komt later.

MIDDAG

Voor u het weet is het middag en kunt u de kersttoespraak van de koning negeren. Tijd om de cadeautjes te openen! O vergeten, uiteraard eerst uw favoriete kerstplaat aanzetten op YouTube. Ondertussen even kijken wat Trump nu weer heeft gezegd en checken of het bier koud staat. Dan kunt u eindelijk de cadeautjes openen. Dat doet u met een enthousiasme à la uitpakmaniak Robert van Effen. Hoera, dit jaar onder de boom: sokken, handschoenen, een geurkaars en een zak aardappelen. Veins dankbaarheid. Verberg jaloezie bij het zien van cadeaus van anderen. Verbijt de pijn die u voelt omdat u iemand een PS5 cadeau heeft gedaan. Goh is het al zo laat (vanaf een uur of twee, drie kan het wel): BIERTJE nummer één. Na biertje nummer vijf maakt u zich klaar om naar familie en/of vrienden te vertrekken OF familie en/of vrienden te ontvangen. Zorg er hoe dan ook voor dat u niet alleen bent, 't is kerst nietwaar.

AVOND

De avond valt en u bent op het bezoekadres aangekomen, maar het kan dus ook zo zijn dat juist úw bezoek is gearriveerd. Is er wel genoeg bier eigenlijk? Ja twee kratten zouden genoeg moeten zijn. U zit op nummer 7 of 8. Gezellig kletsen vervolgens op de bank of die comfortabele klapstoel. Hoe gaat het met iedereen? Met iedereen gaat het goed behalve met die zeikerd die nooit eens sterft. Na het gezellig kletsen is het de hoogste tijd om aan tafel te gaan zodat de avond eigenlijk pas echt kan beginnen, wetende dat die tevens aan tafel eindigt. Jeetje wat een fantastisch voorgerecht heeft de gastheer/gastvrouw/u (CARPACCIO uit plastic) 'bereid' - geef/ontvang compliment over de carpaccio. De wijn kan worden aangerukt en ontkurkt. Begin na max 10 bier fris met een Riesling of zeauw. Tijdens het inschenken van de wijn - die taak moet u koste wat kost op zich nemen, waar u ook bent, in welk gezelschap u ook bent - even opmerken 'erg he, van Chris Rea, en ook nog eens net voor kerst oja en Tonny Eyk tja ach naar allemaal', zodat niemand merkt dat uw glas iets voller ingeschonken is dan de glazen van anderen. T(r)oosttijd en zeg iets liefs en wens iedereen een vrolijk kerstfeest en een heerlijk samenzijn en geniet. Eet alle gerechten die langskomen op, proef ook wat u niet lust, zeker als het iets vegetarisch is want een vegetarisch gerecht niet opeten wordt altijd als belediging opgevat (ook als u zelf de chef bent). O ineens zit iedereen aan de rode wijn, die dure fles Riesling is niet eens op. Geen probleem, misschien even de glazen omspoelen nog. Beter: vooraf zorgen voor voldoende glazen.

AVONDINTERMEZZO

(Gewoon even doorgaan met genieten)

AVOND II

Slok water nemen om iedereen te laten zien dat je verstandig bent, water voorts niet doorslikken maar met gevulde mond snel naar het toilet om water uit te spugen. Bah water. Tegenover vrienden en/of familie Trump afkraken, uitlachen en afkeuren. Maak anders een grapje over zijn oranje hoofd. Het onderwerp verandert rap naar films dus glas aan de lippen houden zodat u niet gevraagd wordt wat de beste kerstfilm is want dan hoeft u niet zoals elk jaar uit te leggen waarom dat Die Hard/Home Alone II is. Optionele inbreng: "Ik heb al jaren geen goede film meer gezien in de bioscoop." De flessen gaan er inmiddels in een aangenaam tempo doorheen. LITERATUUR. U bent immers een cultureel onderlegd mens. Keuzestress: kiezen tussen Michaël Zeeman Joost Zwagerman of Joost (the) Oomen. Daarna helder bepleiten welke van de grote drie nou het grootst is. Slokje rode wijn, ditmaal meteen gevolgd door een flinke hijs water en even niet meer uitspugen. Hapje eten naar binnen schuiven. Politieke discussie dan, u mengt zich erin want zo gaat dat. Tip: niet te veel gesticuleren en houd het bij één stemverheffing, indien mogelijk. Het geeft niet dat u een kaars omstoot, het is uw glas wijn niet. Ah wijn ook om, nette kleding plus brandschoon blazoen bevlekt en punt niet gemaakt. Zonde. Herpakken want de avond gaat langzaam over in de nacht en daarmee begint de gedachte aan een fris biertje uw gedachten te overspoelen maar er komt zo eerst nog port en tiramisu. Mensen pakken hun telefoons erbij en laten dingen aan elkaar zien - gelieve daar niet aan mee te doen. U kunt opstaan, diep inademen en het gewoon hardop zeggen: The Rolling Stones zijn beter dan The Beatles. Als iedereen het met u eens is bent u klaarblijkelijk in waardevol gezelschap. Zijn er zonderlingen die het daar niet mee eens zijn? Onthoud hen en probeer ze volgend jaar het leven zuur te maken. Kan ook geweldloos. Kleren beetje opgedroogd, doe dat biertje dan meteen pakken, gaat prima samen met port.

NACHT (van tevoren extra goed lezen)

Ah, u bent een echte nachtbraker. Zij die het zaligste der feesten vieren zoals het hoort en de kerstpret over beide dagen, als een dikke kwak kruidenboter op een klein stukje stokbrood, zo ruim mogelijk uitsmeren, groeten u. Niet letten op oom/buurman/verre kennis die plots met kerstmuts op zijn harses terugkomt van zijn toiletbezoek. Wees niet die oom/buurman/verre kennis. Iedereen is, als het goed is, zeer lam. Zat u nou bij een ander of bij... ach maakt niet uit, het is erg gezellig. U kunt nu trouwens gerust nogmaals over Trump beginnen en ditmaal toegeven dat niet álles wat er in het Witte Huis gebeurt zo erg is. Trump-ode wel altijd wel afsluiten met 'ja maar het blijft een gek natuurlijk'. Het wordt laat, het is al tweede kerstdag en sommigen willen naar huis want die moeten morgen (opmerking 'haha het is al morgen' negeren) weer. Slok wijn nemen, niet doorslikken maar met gevulde mond in looppas naar het toilet om wijn uit te spugen. Veel water drinken en niemand te lang aankijken op dit uur. Buik flink uit. Neem een laatste teug bier/wijn/port gevolgd door twee glazen water en zucht even diep. Bedank de gastheer/gastvrouw/uzelf voor de mooie avond. Iedereen leeft nog en volgend jaar is dat hopelijk nog steeds het geval. Wees even dankbaar voor het leven, denk aan wie er niet meer bij is en rond de avond af (door een ander te laten rijden of op eigen kracht naar bed te gaan). U heeft uw kersttukkie verdiend.

Tweede kerstdag

Doe helemaal niets of herhaal de eerste kerstdag maar dan net iets anders voor simpelweg een wonderful christmastime.