Toch even opnemen voor Nederlandse JONGEREN hoor want die zijn weliswaar godsonmogelijk dom maar dat is nog geen reden voor stemmingmakerij zoals gebeurt naar aanleiding van dit onderzoek van Trimbos. "Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 40 procent van de jongeren die maandelijks vapen, niet weten óf en hoeveel nicotine er in hun vape zit," lezen we bijvoorbeeld, en "veel vapende jongeren weten niet hoeveel nicotine ze roken." Dat eerste is ronduit misleidend ('maar' vijf procent denkt dat er werkelijk geen nicotine in hun vape zit), het tweede nietszeggend. Alsof wij vroeger precies wisten hoeveel procent nicotine er in onze peuken zat, alsof er leuke mensen bestaan die precies weten hoeveel procent alcohol hun drankje bevat, alsof er ook maar iemand bestaat die z'n coke naar de GGD brengt om uit te vogelen hoe puur het spul precies is. Alsof er ooit iemand minder is gaan paffen toen iemand vertelde hoeveel nicotine hij eigenlijk binnenkreeg. Percentages als sleutel tot gedragsverandering, heb je effe.

Zin in sigaretten nu.